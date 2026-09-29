"가을야구 출전 원한다"는 저지, 양키스는 난감…부상보다 나이가 문제? [SC포커스]

애런 저지. 연합뉴스

애런 저지. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] "빠른 복귀를 위해 노력중이다. 지명타자나 대타가 아닌 내 자리(우익수)로 출전할 것이다."

부상으로 시즌 절반을 날렸다. 생애 최악의 한해를 보냈다. 1992년생, 올해 34세인 만큼 에이징커브도 의심된다.

애런 저지(뉴욕 양키스)는 하루 뒤로 다가온 보스턴 레드삭스와의 와일드카드시리즈 출전을 원하고 있다.

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저지는 29일(한국시각) MLB닷컴과 AP통신 등 현지 매체들과의 인터뷰에서 "(출전을 위해)구단을 설득중"이라고 밝혔다.

커리어로우 시즌에 직면했다. 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전하며 그 어느 때보다 의욕적인 시작을 했지만, 지난 6월초 갈비뼈 피로골절로 이탈했다. 시즌초인 4월 26일 휴스턴 애스트로스전 수비 과정에서 양키스타디움 펜스에 부딪힌 장면에서 당한 부상이 회복이 늦어지며 악화됐다는 평가.

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9월 8일 무려 99일만에 복귀전을 치렀지만, 1주일만에 이번인 오른쪽 종아리근육 염좌로 이탈했다. 회복에만 3주가 필요하다는 진단이 나왔고, 그대로 시즌아웃됐다.

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하지만 양키스는 포스트시즌 진출에 성공했다. 오는 30일부터 '숙적' 보스턴과의 와일드카드시리즈를 치른다.

애런 저지. AFP연합뉴스

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그런데 저지가 출전을 원하고 있는 것. 저지는 "구단을 설득하기 위해 노력중"이라고 목소리를 높였다. 이미 주말에 타격, 캐치볼 훈련에 모두 참여했고, 28일에는 라이브배팅까지 소화했다.

그는 "며칠째 스윙 연습도 하고 컨디션도 끌어올렸다. 실전에서 어떤 결과가 나올지 궁금하다. 앞으로 한달 동안 더 야구를 해야한다. 다리에 큰 체중이 실려도 느낌이 좋다"며 자신의 건강을 확신하고 있다.

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하지만 저지의 러닝 능력에 대해선 의문점이 남아있다. 저지는 무중력 러닝머신에서만 열심히 뛰었을 뿐, 필드에 나서긴 커녕 베이스라인에서의 급출발, 급가속 러닝조차 소화하지 못한다는 것. 그럼에도 저지는 "프로 선수는 부상 위험을 감수하고 뛰기 마련"이라며 고집을 부리고 있다.

와일드카드시리즈 기자회견에 참석한 애런 분 양키스 감독. UPI연합뉴스

애런 분 양키스 감독은 이미 저지가 없는 시리즈 플랜을 준비한 상황. 분 감독은 "저지의 컨디션을 계속 지켜보겠다. 건강이 증명되면 뛸 수도 있다"며 원론적인 답변에 그쳤다.

올해 저지는 타율 2할9푼1리 18홈런 43타점, OPS(출루율+장타율) 0.871을 기록했다. 단순히 OPS만 봐도 빅리그에 데뷔한 2017년 이후 최저 기록이다.

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문제는 부상으로 66경기 237타석을 소화하는데 그쳤다는 점. 1.9의 bWAR(대체선수 대비 승리 기여도)은 코로나 단축 시즌(60경기)이었던 2020년을 제외하면 데뷔 이래 최악의 성적이다. 부상자명단에 오르기 전에도 커리어 최장기간 무타점(11경기)을 기록하는 등 이미 최악의 시즌이었다.

사실 2020년까지의 저지는 키 2m, 체중 128㎏의 근육덩어리를 몸이 버티지 못해 늘 적지 않은 부상을 달고 다니던 '유리몸' 선수였다. 이를 이겨낸 결과 3번의 시즌 MVP(2022, 2024, 2025), 2021년 이후 6년 연속 올스타 등 영광을 품에 안았던 비결이다.

애런 저지. AFP연합뉴스

나이로 보면 에이징커브가 내려가며 유리몸 기질이 재발했다 해도 이상하지 않다. 혜성처럼 나타난 에이스 캠 슐리틀러를 앞세워 포스트시즌에 진출한 양키스로선 저지가 팀 전력에 도움이 될지도 의문이고, 그의 부상이 악화될까봐 노심초사할 수밖에 없는 상황이다.

저지는 "내가 데뷔한지 벌써 10시즌이 지났다. 시간이 참 빠르다. 올해 같은 기회를 놓치고 싶진 않다"고 강조했다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com