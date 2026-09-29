금메달 목에 걸고도 웃지 못했던 김도영, 광주 돌아오자 되찾은 미소...아쉬움 털고 다시 방망이 잡았다[광주 현장]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 김도영이 타격 훈련 전 미소 짓고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] 금메달을 목에 걸고도 웃지 못했던 김도영이 광주에서 다시 미소를 되찾았다. 아시안게임 결승타의 주인공이라는 영광 뒤에도 자신을 향한 아쉬움과 동료들을 향한 미안함이 컸던 김도영. 태극마크를 달고 흘렸던 아쉬움은 잠시 뒤로하고, KIA 타이거즈 유니폼을 입은 김도영이 익숙한 안방에서 다시 방망이를 잡았다.

아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전. 일본과 1-1로 팽팽하게 맞선 8회, 김도영의 방망이가 매섭게 돌았다. 승부를 뒤집는 역전 적시타를 터뜨린 김도영은 포효했다. 이어 문보경의 추가 적시타까지 터지며 대한민국 야구 대표팀은 금메달을 목에 걸었다.

마무리 박영현이 마지막 아웃카운트를 삼진으로 장식하자 그라운드는 금메달의 기쁨으로 가득 찼다. 선수들은 서로를 얼싸안으며 환호했다. 그러나 결승타의 주인공 김도영의 표정은 달랐다. 누구보다 큰 환호를 받아야 할 순간이었지만, 김도영은 동료들과 조금 떨어진 채 생각에 잠긴 듯한 표정을 지었다.

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금메달이라는 값진 결실에도 김도영의 마음 한편에는 아쉬움이 남아 있었다. 기대했던 활약을 보여주지 못했다는 자책과 동료들을 향한 미안함이 기쁨보다 앞섰다.

김도영은 "선수들에게 미안한 마음이 컸다. 나에게 기대한 것이 이게 아닌데라는 생각에 팀에 더 미안했다"고 털어놨다.

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이번 아시안게임에서 김도영은 6경기 타율 0.250(24타수 6안타), 4타점, OPS 0.666을 기록했다. 홈런은 없었다. 멀티히트 경기도 일본과의 결승전이 유일했다. 결정적인 순간 역전 적시타를 터뜨리며 금메달 획득에 힘을 보탰지만, 정작 자신이 기대했던 모습과는 거리가 있었다.

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스스로에게 내린 평가도 냉정했다. 김도영은 대회를 돌아보며 "100점 만점 중 10점도 안 된다"고 말했다. 이어 "잘한 경기가 한 경기도 없다. 마음에 드는 타석도 하나도 없다. 정말 기분이 안 좋다"고 덧붙였다.

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금메달을 목에 걸고도 웃지 못했던 이유였다. 팀의 우승과 자신의 활약을 별개로 바라본 김도영은 아쉬움을 감추지 않았다.

SNS에서도 미안한 마음을 드러냈다. KIA 구단이 박재현, 성영탁, 김도영의 금메달 획득을 축하하는 게시물을 올리자 이를 리포스트한 뒤 "죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 그리고 감사합니다!"라는 글과 태극기 이모티콘을 남겼다. 금메달의 기쁨을 함께 나눈 팬들에게 고마움을 전하면서도, 기대에 미치지 못했다는 자책을 다시 한번 표현했다.

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그렇게 무거운 마음으로 아시안게임을 마친 김도영이 익숙한 안방으로 돌아왔다.

29일 광주 기아챔피언스필드. KIA 타이거즈 유니폼을 입고 그라운드에 모습을 드러낸 김도영의 얼굴에는 어느새 미소가 번졌다. 아시안게임에서 자신을 괴롭혔던 아쉬움은 잠시 내려놓은 듯 동료들과 함께 타격 훈련을 소화하며 평소의 모습을 되찾았다.

라이브 배팅을 마친 뒤에는 변우혁 등 동료들과 대화를 나누며 한 번 더 미소를 지었다. 대표팀에서는 마음처럼 풀리지 않는 타격에 괴로워했지만, 다시 돌아온 광주에서는 동료들과 호흡을 맞추며 훈련에 집중했다.

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금메달을 목에 걸고도 웃지 못했던 김도영. 자신에게 유독 엄격했던 그는 이제 안방 광주에서 다시 시즌을 이어간다. 태극마크와 함께했던 아쉬움은 뒤로하고, 익숙한 유니폼과 동료들 사이에서 되찾은 미소. 금메달의 기운을 안고 돌아온 김도영의 방망이가 광주에서 다시 뜨겁게 달아오를 수 있을지 시선이 쏠린다.