"좋은 기운 나누고파" '첫승' 신고 사토시의 타코 턱, 지금부터가 진짜 승부

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 아시아쿼터 외국인 투수 미야모리 사토시(28)가 KBO 리그 데뷔 첫 승을 기념해 선수단에 특별한 선물을 전달했다.

사토시는 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 한화 이글스와의 홈경기를 앞두고 1군 선수단 과 현장 스태프를 위해 타코 80개를 준비했다.

사토시는 지난 9월 15일 롯데 자이언츠전에서 구원 등판해 1이닝 동안 깔끔한 무실점 투구를 펼치며 KBO 리그 데뷔 후 첫 승리 투수가 되는 기쁨을 누렸다.

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대체 아시아 쿼터 선수로 8월 삼성 유니폼을 입은 사토시는 시즌 초기 제구 난조와 리그 적응 문제로 다소 아쉬운 출발을 보였다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 사토시. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

하지만 KBO리그에 점차 적응하면서 구위를 끌어올리고 있다.

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1m93, 93kg의 당당한 체구에서 뿜어져 나오는 위력적인 구위를 바탕으로 적응을 마치고 삼성 불펜의 주요자원으로 자리매김 하고 있다.

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첫 승의 감격을 동료들과 나누기 위해 직접 타코를 쏜 사토시는 "좋은 기운을 고마운 동료들과 함께 나누고 싶었다"고 감사를 표했다.

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사토시는 13경기 1승2패 1세이브, 1홀드, 7.30의 평균자책점을 기록중이다.

정규 시즌 역전 1위를 노리는 삼성 불펜에 힘을 보태야 할 선수. 잔여 11경기와 가을야구에서의 불펜 활약이 절실하다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com