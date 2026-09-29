쉬라니까! SSG 금메달 3인방. 조병현 조형우 정준재 이구동성 → "나가라면 나갈 수 있어요" [인천 현장]

조형우 정준재 조병현(왼쪽부터). 사진제공=SSG랜더스

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스 '금메달리스트' 3인방이 휴식을 부여 받았지만 출전 의지를 불태웠다.

SSG는 29일 인천 SSG랜더스필드에서 LG 트윈스와 격돌한다. 이숭용 SSG 감독은 전날 귀국한 대표팀 멤버 조병현(투수) 조형우(포수) 정준재(내야수)에게 휴식을 지시했다.

이들은 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 금메달 주역이다. 조병현은 핵심 구원투수로 위기의 순간 마다 활약했다. 조형우는 주전 포수로 안방을 지켰다. 정준재는 대주자로 출전해 1인분을 착실하게 해줬다.

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대표팀은 28일 귀국했다. 이숭용 SSG 감독은 주전 조형우와 정준재를 선발 명단에서 제외했다. 마무리투수 조병현은 30일까지 휴식이다.

이 감독은 "준재 형우는 오늘(29일)까지 쉬고 병현이는 많이 던졌다고 판단해서 내일 하루 더 쉰다. 아까 얼굴 보고 축하한다 장하다고 해줬다. 아예 집에 가서 푹 쉬라고 했다"며 자랑스러워 했다.

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선수들은 당장이라도 경기에 또 나갈 수 있다고 자신했다.

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조병현은 "캐치볼을 조금 전에 했다. 비행기를 타고 와서 몸이 조금 찌뿌둥하긴 하다. 오늘도 던진다는 마음으로 오긴 했는데 감독님께서 쉬라고 하셨기 때문에 푹 쉬겠다"며 웃었다.

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정준재도 의욕이 넘쳤다. 정준재는 "시즌에 비하면 많은 경기를 나간 게 아니다. 충분히 괜찮다"고 했다. 조형우 역시 "저도 나갈 수 있는 상태"라며 거들었다.

이들 활약 덕분에 대한민국은 아시안게임 야구 5연패에 성공했다.

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조병현은 "팬들께서 많은 관심을 가져주셨다. 이렇게 금메달을 가져올 수 있어서 영광이고 좋은 성적 거둬서 기뻤다"고 만족감을 나타냈다.

군필자였던 조병현과 달리 정준재 조형우는 이번 금메달로 병역 혜택을 받았다.

정준재는 "좋은 멤버들과 같이 야구하면서 금메달을 획득해 정말 행복하다. 영광이었고 재밌게 잘했다. 배울 것도 많았다"고 돌아봤다. 조형우 역시 "태극마그 자체가 엄청난 영광이었다. 거기에 좋은 결과까지 가지고 돌아와서 좋았다"고 기뻐했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com