日, 빅리그 점령중인데… 韓은 올MLB팀 '0' 전멸→류현진 뒤 6년째 멈춘 시계, 격차 처참하다

이정후. 로이터연합뉴스

오타니 쇼헤이. 연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 메이저리그 최고 권위를 자랑하는 '별들의 무대'에서 한일 야구의 냉혹한 현주소가 적나라하게 드러났다. 일본인 메이저리거가 무려 5명이나 포지션별 최고 선수를 가리는 'ALL-MLB팀' 후보에 이름을 올리며 잔치를 벌인 반면, 한국인 선수는 단 한 명도 후보 명단에 들지 못하고 '전멸'했다. '코리안 몬스터' 류현진이 2020년 세컨드팀에 선정된 이후 무려 6년째 한국 야구의 시계는 멈춰 서 있다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 29일(한국시각) '2026 ALL-MLB팀' 최종 후보 명단을 전격 발표했다. 2019년 제정된 ALL-MLB팀은 올스타전과 달리 정규시즌 전체 활약을 종합 평가해 최고의 선수 1, 2위를 가리는 메이저리그 최고 권위의 올스타 라인업이다.

이번 후보 명단은 일본 야구의 황금기를 증명하는 무대였다. 투타에 걸쳐 무려 5명이 주요 포지션 후보에 이름을 올렸다. 오타니 쇼헤이(LA 다저스)는 지명타자 부문 후보에 올라 퍼스트·세컨드팀 포함 6년 연속이자 통산 6번째 수상에 도전한다. 야마모토 요시노부(LA 다저스)는 선발투수 부문에서 2년 연속이자 통산 2번째 선정을 노린다. 스즈키 세이야(시카고 컵스)는 외야수 부문 후보에 당당히 이름을 올렸다.

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오카모토 가즈마(토론토 블루제이스)와 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)도 올 시즌 빅리그에 성공적으로 안착한 두 거포 역시 각각 3루수와 1루수 후보로 노미네이트되며 일본인 내야수의 자존심을 세웠다.

투수와 외야는 물론 코너 내야진까지 완벽하게 장악한 모양새다.

야마모토 요시노부. UPI연합뉴스

가즈모 오카모토. AP연합뉴스

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한국인 메이저리거의 ALL-MLB팀 배출은 2019년과 2020년 류현진(당시 LA 다저스·토론토 블루제이스)이 2년 연속 선발투수 부문 세컨드팀에 선정된 것이 처음이자 마지막이다. 이후 6년 동안 후보에조차 단 한 명도 명함을 내밀지 못하고 있다.

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올해 미국 무대에서 뛴 한국 선수 4명 중 유일하게 풀타임을 소화한 선수는 '바람의 손자' 이정후(샌프란시스코 자이언츠)뿐이었다. 이정후는 주전 우익수로 143경기를 뛰며 타율 2할7푼6리(내셔널리그 17위), 10홈런, 57타점, 65득점, 12도루를 기록해 빅리그 데뷔 후 개인 최다 기록을 모두 새로 썼다.

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그러나 '리그 최고 톱클래스'의 반열에 오르기엔 뒷심이 부족했다. 전반기 타격왕 레이스를 위협하던 기세는 후반기 급격히 꺾였고, 9월 한 달간 타율 1할8푼8리(64타수 12안타)로 극심한 슬럼프를 겪었다. 시즌 OPS 역시 0.724로 지난해(0.734)보다 떨어졌으며, 수비 세부 지표에서도 감점을 받아 외야수 후보군에 진입하지 못했다.

다른 코리안리거들의 사정은 더욱 처참했다. 맏형 김하성(애틀랜타)은 51경기 타율 1할1푼6리라는 커리어 최악의 성적표를 남긴 채 FA 시장에서 찬바람을 맞게 됐다.

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연합뉴스

김혜성(다저스)은 6월 마이너 강등 후 빅리그에 복귀하지 못한 채 트리플A에서 85경기(타율 2할6푼2리, OPS 0.675)를 뛰며 시즌을 접었다.

송성문(샌디에이고)은 데뷔 첫해 대수비와 대주자로 78경기(타율 1할9훈1리)를 소화하며 가을야구 무대까지 밟는 '생존'에는 성공했할 것으로 보이나, 타격 기회의 한계로 올스타급 지표와는 거리가 멀었다.

메이저리그의 중심에서 리그를 지배하는 MVP급 스타와 올스타를 연이어 배출하는 일본 야구, 그리고 주전 확보와 빅리그 생존 그 자체를 두고 사투를 벌이고 있는 한국 야구. 2026 ALL-MLB팀 후보 명단은 세계 최고의 무대에서 양국 야구의 벌어진 간극을 가장 잔인하고도 명확하게 보여주고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com