'와 휴식 거절' KIA 안도, 왜 金 주역들 강행군 자처했나…"본인들 의지가 강했다"[광주 현장]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 김도영이 타격 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "본인들이 경기에 나가겠다는 의지도 강하고, 큰 문제 없을 것 같다."

KIA 타이거즈 김도영과 박재현이 금의환향하자마자 선발 라인업에 이름을 올렸다. 두 선수는 29일 광주 KT 위즈전에 각각 3번타자 3루수, 1번타자 좌익수로 선발 출전한다.

KIA는 박재현(좌익수)-김호령(중견수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 아담 올러다.

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김도영 박재현과 투수 성영탁은 2026 아이치-나고야아시안게임에서 금메달을 목에 걸었다. 세 선수는 27일 일본과 결승전을 치르고, 28일 인천국제공항으로 귀국했다. 별도의 휴식일은 없었지만, 몸 상태에 무리가 없다고 판단해 바로 이날 선발 출전하기로 했다. KIA는 전날 윤도현 한승연 김현수를 1군 엔트리에서 말소해 금메달 주역들의 자리를 비워뒀다.

4위 KIA는 현재 3위 LG 트윈스를 2경기차로 추격하고 있다. 5위 두산 베어스는 일단 5경기차로 따돌린 가운데 준플레이오프 직행을 위해서는 계속해서 박차를 가해야 한다. 김도영과 박재현이 바로 복귀한 배경 가운데 하나다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 박재현이 타격 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 김도영, 성영탁, 박재현이 금메달을 들어보이고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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이범호 KIA 감독은 "(김도영과 박재현에게) 물어봤는데 괜찮다고 했다. 본인들도 경기에 나가겠다는 의지도 강하고, 지명타자를 시켜줄까 했는데 괜찮다고 해서 다 나가게 됐다"고 설명했다.

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일본에서 세 선수의 활약상을 지켜본 이 감독은 "옛날 생각이 많이 나고, 부담스러웠을 텐데 이겨내고 부상없이 잘 돌아와줘서 다행이다. 국제대회는 항상 어려움이 따른다. 한번 더 성장했으리라 본다"고 했다.

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김도영과 박재현의 복귀 효과와 관련해서는 "상위 타선에서 치는 친구들이고, 팀에 큰 영향력을 주는 선수들이다. 어리지만, 잘하는 선수들이라서 없는 동안 우리 기존 선수들도 경기를 잘해 줬다. 다 모여서 2주 만에 다시 경기하는 건데, 흥 있게 경기하면 남은 경기도 잘 치를 수 있지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

2번타자는 한준수와 김호령을 두고 고민한 끝에 김호령을 낙점했다.

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이 감독은 "김호령이 로건(KT 선발투수)의 공을 굉장히 잘 쳤고, (한)준수가 잘 쳐서 2번에 넣을까도 생각했다. (김)호령이 컨디션이 나빠 보이지 않고, 괜찮아 보인다. (박)재현이랑 빠른 선수들을 1번과 2번에 배치시키고 경기할까 생각한다. 준수가 2번에 있는 것도 좋은데, 빠르게 움직이는 선수들 앞에 두는 게 유리할 것 같았다"고 설명했다.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 4회초 1사 1루 김호령이 대니엘의 투구에 스윙을 하다 배트가 부러지며 내야땅볼이 되고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com