"무릎 쪽 조금 안 좋다" 갈 길 바쁜 삼성, 천만다행… '천적' 왕옌청 피했다

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 4회초 3실점 역전을 허용한 한화 선발 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]갈 길 바쁜 삼성 라이온즈가 천적을 피하게 될 전망이다.

아시안게임을 치르고 돌아온 한화 이글스 아시아쿼터 투수 왕옌청의 등판 일정이 미뤄질 것으로 보인다. 무릎 부상 여파로 이번 대구 3연전 등판이 불투명해졌기 때문이다.

한화 김경문 감독은 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과의 원정 경기를 앞두고 왕옌청의 몸 상태에 대해 설명했다.

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김 감독은 "(왕)옌청이가 대표팀(중국전) 경기를 마치고 괜찮으면 던지게 하려 했는데, 중국전을 치르고 난 후 왼쪽 무릎 부근에 미세한 통증을 느낀 것 같다"며 "원래 계획대로라면 이번 삼성과의 3연전 중 3차전에 등판시킬 예정이었지만 지금으로선 조금 더 상태를 지켜봐야 할 것 같다"고 밝혔다.

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 화이트. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.13/

김 감독은 "삼성전에서 잘 던지지 않았나"라면서도 "지금 너무 단정적으로 말하긴 이르지만 완전히 베스트 상태는 아니다. 베스트가 아니라면 무리시킬 단계는 아니다"라고 덧붙였다. 그러면서 "선수 본인은 테이핑을 하고서라도 마운드에 나가겠다고 의욕을 보이고 있지만, 지금은 굳이 무리해서 나갈 시점은 아니다"라며 선수의 건강을 최우선으로 고려하겠다는 뜻을 명확히 했다.

왕옌청은 올 시즌 삼성 타선을 상대로 4경기에서 1승1패 평균자책점 1.93으로 강했다.

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특히 지난 8월 4일 대구 삼성전에서는 6이닝 3안타 7탈삼진 무실점 호투를 펼치며 아시아쿼터 선수 최초로 시즌 10승 고지를 밟았다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

선두 KT 위즈를 3게임 차로 추격하고 있는 삼성 입장에서는 '천적' 왕옌청의 등판 제외 소식이 천만다행인 입장.

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한편, 에이스 화이트는 30일 삼성전에 출격할 예정.

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김경문 감독은 "화이트가 지난 경기에서 제 기량을 다 발휘하지 못한 것에 아쉬움이 컸는지, 피칭 후 4일 만에 로테이션에 맞춰 내일(30일) 선발로 나선다"고 전했다.

화이트는 최근 등판이었던 지난 25일 NC전에 1이닝 만에 44구를 던지며 7안타 1볼넷 7실점(6자책)으로 조기강판한 바 있다. 올시즌 삼성전 1경기에서는 7이닝 7안타 2볼넷 3실점(2자책)으로 호투했지만, 패전투수가 된 바 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com