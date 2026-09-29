"오스틴 홈런, 이제 나온다" 염갈량 근거 있는 진단 WHY → 뒤에 문보경이냐 송찬의냐 차이 크다 [인천 현장]

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 오스틴이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] "(문)보경이가 와서 조금 나올 것이다."

LG 트윈스 오스틴 딘이 곧 다시 홈런 행진을 시작할 것이라고 염경엽 감독이 예측했다. 오스틴 뒤에 누가 나오느냐도 중요하다고 염 감독은 진단했다.

염 감독은 29일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG 랜더스와 경기를 앞두고 오스틴의 홈런이 이제 나올 것이라고 조심스럽게 전망했다.

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오스틴은 12일 삼성전 이후 홈런이 없다. 오스틴은 시즌 39홈런으로 이 부문 공동 2위다. 1위 김도영(40개, KIA)과 타이틀 경쟁이 치열한데 침묵이 길어졌다.

공교롭게 아시안게임 대표팀 차출 기간과 겹친다. LG 4번타자 문보경이 14일부터 대표팀에 합류했다. 이 시기에 송찬의가 4번타자를 맡았다.

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염 감독은 "이제 오스틴은 볼넷이 조금 줄어들 것이다. 오스틴 뒤에 보경이가 있는 것과 찬의가 있는 것은 다르다. 찬의가 아무리 잘 치고 있어도 상대방은 보경이를 더 경계한다. 찬의가 있으면 거의 오스틴과 승부를 안 해버린다"고 짚었다.

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실제로 오스틴은 홈런을 추가하지 못했지만 볼넷을 엄청 얻었다.

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아시안게임 기간 오스틴은 볼넷 9개를 골라 출루율 무려 5할6푼7리를 기록했다. 볼넷 1위 출루율 3위다.

송찬의는 올해 잠재력을 만개한 차세대 우타 거포다. 109경기 396타석 타율 2할8푼6리 출루율 3할7푼5리에 장타율 0.509 홈런 15개를 기록했다.

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문보경은 올 시즌 주춤하지만 국가대표 4번타자다. 올 시즌 97경기 383타석 타율 2할5푼2리 출루율 3할6푼 장타율 0.377에 9홈런을 때렸다.

객관적으로 송찬의의 타격 성적이 좋지만 세밀한 승부에서는 다를 수 있다. 송찬의는 삼진 93회를 당한 반면 문보경은 74회로 적다.

이날 염 감독은 오스틴을 3번, 문보경을 4번, 송찬의를 6번에 배치했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com