"30구 던지니까 볼 좋은 거 봐, 막 써야 돼"…한국 금메달 마무리, 바로 불펜 대기한다[광주 현장]

환호하는 박영현 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 마무리 투수 박영현이 승리 후 기뻐하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "삼십몇 구 던지니까 볼 좋은 거 봐. (박)영현이는 막 써야 돼."

이강철 KT 위즈 감독이 금의환향한 마무리투수 박영현을 뜨겁게 반겼다. KT에서는 박영현을 비롯해 소형준 오원석 등 투수 3명을 2026 아이치-나고야아시안게임 대표팀에 보냈고, 박영현은 태극마크를 달고도 클로저로 맹활약하며 2023년 항저우 대회에 이어 2번째 금메달을 목에 걸었다.

박영현은 지난 27일 일본과 결승전에서 3-1로 앞선 8회 1사 2루 위기에 등판해 1⅔이닝 2안타 1볼넷 3삼진 무실점 역투를 펼쳤다. 투구 수는 34개. 박영현은 이번 대회에 조병현과 함께 필승조로 중용돼 피로감이 높을 만했지만, 버텨냈다.

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결승전 투구 이후 제대로 휴식할 시간이 없었다. 28일에 귀국하고, 29일은 광주 원정이라 계속 바삐 움직여야 했다.

이 감독은 29일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 박영현의 불펜 대기 여부를 묻자 "어제(28일)는 피곤해서 안 한다더니 오늘은 한다고 하더라. 삼십몇 구 던지니까 볼 좋은 거 봐. (박)영현이는 막 써야 된다. 나도 경기를 봤는데, 항저우 때처럼 볼이 진짜 좋더라"며 웃었다.

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사실 박영현은 8회 위기를 막는 게 마지막 임무일 줄 알았다. 하지만 한국 벤치는 9회까지 박영현에게 맡겼고, 2사 후에 볼넷과 안타를 내줘 1, 2루 위기에 놓였으나 마지막 타자를 3구 삼진으로 돌려세우면서 깔끔하게 경기를 끝냈다.

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박영현 환호 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 마무리 투수 박영현이 승리 후 기뻐하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

아시안게임 5연패 성공한 한국 야구 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3대1로 금메달을 차지한 한국대표팀 선수들이 마무리투수 박영현과 포수 조형우을 향해 달려가고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

박영현은 "내 뒤에 (투수가) 있는 줄 알았는데, 아무도 없더라. 무조건 죽자는 마인드로 잘 막자 하고 던졌는데, 그래도 마지막 공이 제일 잘 들어간 것 같아서 다행이다. 8회에 막고 원래는 포효를 잘 안 하는데, 끝난 줄 알고 포효하고 내려왔더니 마무리하라고 하셔서 알겠다고 했다. 그때 다시 엄청 집중했다"고 되돌아봤다.

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이 감독은 "2아웃에 1, 2루 되는 게 쉽지 않다. 마지막 공 3개는 진짜 기가 막히더라. 라인에 들어가 버리는데, 안 잡아주나 했더니 다 잡아주더라"며 엄지를 들었다.

박영현이 8회까지 던질 줄 알았다는 말을 전해 들은 이 감독은 "그러면 누가 던지나. 영현이가 내려오면 끝이다. 맞아도 영현이가 맞는 게 낫다. 수습은 영현이가 해야 했다. 투구 수도 많아지고, 우리 팀에서 세이브하듯이 하더라"며 웃었다.

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소형준은 다음 달 1일 KIA와 광주 3연전 마지막 경기 선발 등판을 준비할 예정이다. 소형준은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 경기에 선발 등판해 3이닝 3실점(2자책점)을 기록하며 54구를 던졌다.

이 감독은 "(오)원석이는 네가 뭘 신경을 쓰냐고 했지만, (소)형준이는 기대가 컸는데"라며 아쉬워하며 "형준이는 50~60구에 날짜도 딱 맞췄더라. (KIA와 3연전) 마지막 날에 던질 것"이라고 했다.

KT는 이날 박영현과 오원석, 그리고 투수 박지훈을 1군 엔트리에 등록했다. 전날 전용주 이정현 장민호 등이 말소됐다. 전용주는 고관절 부상으로 이탈했다.

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9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 투구하는 KT 박영현. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com