'KIA 역대 최초' 김도영 복귀하자마자 역사 썼다, 41호 홈런 터졌다…AG 無홈런 한풀이 제대로

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 1사 1루 KIA 김도영이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 김도영이 금메달을 목에 걸고 복귀하자마자 구단 역대 단일시즌 최다 홈런 신기록을 작성했다.

김도영은 29일 광주 KT 위즈전에 3번타자 3루수로 선발 출전했다. 2026 아이치-나고야아시안게임을 마치고 28일 귀국, 제대로 휴식할 시간도 없었는데 본인의 출전 의지가 강했다.

이범호 KIA 감독은 "(김도영과 박재현에게) 물어봤는데 괜찮다고 했다. 본인들도 경기에 나가겠다는 의지도 강하고, 지명타자를 시켜줄까 했는데 괜찮다고 해서 다 나가게 됐다"고 설명했다.

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김도영은 1회말 첫 타석부터 홈런포를 가동했다. 아시안게임 때 그토록 간절했으나 끝내 터지지 않았던 홈런이 광주에 오자마자 터졌다.

선두타자 박재현이 중전 안타로 출루한 상황. 김호령은 헛스윙 삼진에 그쳤지만, 1사 1루에서 김도영이 KT 선발투수 로건 앨런에게 우중간 투런포를 뺏어 2-0 리드를 안겼다. 볼카운트 1B0S에서 시속 147㎞ 직구가 살짝 몰린 것을 놓치지 않고 밀어쳤다.

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김도영은 시즌 41호 홈런을 기록, 타이거즈 단일시즌 역대 최다 신기록을 작성했다. 종전 기록은 1999년 트레이시 샌더스의 40개였다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 1사 1루 KIA 김도영이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 1사 1루 KIA 김도영이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

아시안게임 기간 리그 홈런 1위 타이틀을 놓치지 않은 김도영은 생애 첫 홈런왕 타이틀 사수를 시작했다.

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아시안게임 기간 김도영은 마음처럼 타격이 풀리지 않아 애를 먹었다. 타율 2할5푼(24타수 6안타), 4타점을 기록했다. 김도영은 지난 27일 일본과 결승전에서 1-1로 맞선 8회 3대1 승리를 이끈 결승타를 쳐 금메달에 기여했지만, 본인이 만족할 좋은 타구가 좀처럼 나오지 않았다.

대회 직전 코뼈 골절 부상이 있었고, 보호대를 착용한 영향도 없지 않았을 테지만 김도영은 다 핑계로 여겼다.

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김도영은 "솔직히 나는 부담이라고 생각 안 했는데, 결과가 안 나왔으니까. 부담이었다고 말하고 싶은 게 사실 그것밖에 이유가 없을 것 같아서. 아직 그 정도도 이겨내지 못할 실력인 것 같다"고 덤덤하게 말했다.

이범호 감독은 "(김)도영이가 잘 안 맞기도 했고, 가기 전에 코를 다쳐서 심리적으로 흔들리는 게 있지 않았을까 생각한다. 잘 치르고 돌아왔으니까. 어떤 스텝을 밟아야 더 좋은 선수로 성장할 수 있을지 많이 느낀 대회이지 않을까 생각한다"고 격려했다.

김도영은 "처음부터 다시 리셋하고, 몸은 좋으니까. 타격감을 되찾기 위해서 리그 경기는 계속 있기 때문에 시간은 충분할 것 같다. 최대한 빨리 감을 올리는 게 목표고 정답인 것 같다"고 각오를 다졌는데, KIA 복귀 첫 타석부터 홈런을 쏘아 올리며 다음을 더 기대하게 했다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 아시안게임 금메달리스트 KIA 박재현, 김도영이 동료들의 축하를 받고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com