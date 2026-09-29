KKKKKKKKK 처음 본 한화는 휘둥그래, 이것이 바로 삼성 에이스의 위력이다[대구현장]

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 크리스 페덱이 눈부신 호투로 선두탈환을 향한 투지를 드러냈다.

페덱은 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스전에 선발 등판, 6이닝 4안타 무4사구 9탈삼진 무실점 역투로 6-0 리드를 만들어 놓고 내려갔다.

한화를 처음 만난 페덱은 3회까지 9타자를 상대로 5개의 탈삼진을 빼앗으며 단 한명의 출루도 허용하지 않았다. 타순이 한바퀴 돈 뒤 산발적 안타를 맞았지만 고도의 집중력으로 실점은 하지 않았다.

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6회 2사 1루에서 강백호를 상대로 154㎞ 강속구로 루킹삼진을 잡아낸 뒤 이날 등판을 마무리 했다.

시즌 12번째 등판에서 9번째 퀄리티스타트. 탈삼진 9개는 시즌 한경기 최다 탈삼진 타이기록이다.

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한화와 주중 3연전을 마친 후 금요일 하루를 쉬는 삼성은 토일월화수 5연전을 치른다.

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이날 91구를 소화한 페덱은 일요일 두산전에 주 2회 등판을 할 예정이다.

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초반 타선지원을 넉넉하게 받은 덕분에 6이닝만 소화하고 부담 없이 내려갈 수 있었다.

하지만 삼성 불펜은 페덱이 내려가자마자 7회초 노시환에게 3루타, 정은원에게 투런홈런을 허용하며 6-3 추격을 허용했다.

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선두 KT 위즈를 맹추격중인 삼성. 에이스 페덱의 적재적소 사용이 중요해졌다. 매 경기가 중요해진 삼성의 시즌 막판, 페덱이 든든하게 선발 마운드를 이끌고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈