대빌라 갓빌라 아빌라 완투승! LG 충격의 3연패 → KIA 이겼나? 다시 뜨거워진 뒤통수 [인천 현장]

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 8회 투구를 마치고 환호하는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

Advertisement

Advertisement

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스의 뒤통수가 다시 뜨거워졌다.

LG는 29일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 경기에서 1대7로 완패했다.

SSG 선발투수 아빌라가 9이닝 1실점 완투했다. 아빌라는 지난 4일 인천 두산전 완봉에 이어 두 번째 완투를 기록했다. 아빌라는 KBO 13경기 만에 8승(2패)을 수확했다.

Advertisement

LG는 한때 선두권을 맹추격했지만 이제 3위도 위태로워졌다. 4위 KIA 타이거즈와 승차가 2경기로 좁혀진 가운데 이날 KIA가 승리하면 1경기 차이로 더욱 가까워진다. LG 선발 톨허스트는 3이닝 4실점(3자책) 부진했다.

SSG 에이스 아빌라의 산을 넘지 못했다. SSG는 순위싸움과 멀어졌지만 아빌라의 등판 간격을 유지하면서 경계대상 1순위로 떠올랐다. 갈 길 바쁜 LG가 아빌라 순서에 걸려 덜미를 잡혔다.

Advertisement

SSG는 1회말 선취점을 뽑았다.

Advertisement

선두타자 박성한이 2루타로 포문을 열었다. 최지훈이 2루타로 박성한을 불러들였다. 폭투가 나와 최지훈이 3루까지 갔다. LG 포수 이주헌이 3루 견제 실책까지 저지르면서 최지훈도 득점했다.

Advertisement

3회말 에레디아와 전의산이 백투백 홈런을 폭발했다. 에레디아는 시즌 18호, 전의산은 시즌 12호 홈런을 기록했다.

0-4로 끌려가던 LG는 4회초 박해민의 솔로 홈런(시즌 5호)으로 1점을 만회했다. 아빌라가 KBO리그 13번째 경기 만에 첫 피홈런을 기록했다.

Advertisement

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 5회 투구를 마치고 주먹을 쥐어보이는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 동료들 호수비에 기뻐하는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

SSG는 4회말 곧바로 2점을 추가하면서 주도권을 빼앗기지 않았다. 무사 만루에서 안상현이 3루 땅볼 병살타를 치면서 분위기가 넘어가는 듯했다. 그러나 2사 2, 3루서 박성한이 LG 바뀐투수 이우찬을 상대로 우전 적시타를 때려내며 6-1로 달아났다.

SSG는 7회말 1사 2, 3루서 고명준의 희생플라이로 1점을 보태며 승리를 예감했다.

8회까지 91구를 던진 아빌라가 9회초에도 등판했다.

Advertisement

아빌라는 대타 이재원을 헛스윙 삼진 처리했다. 문성주를 2루 땅볼로 잡았다. 아빌라는 마지막 104구째 혼신의 156㎞ 투심으로 문정빈에게 삼진을 빼앗아 마침표를 찍었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com