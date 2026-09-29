페덱 9K 무실점 7승, 김성윤 강민호 빨랫줄 홈런, 컴백 AG 전사 맹활약, 삼성, 한화 대파 3연승, 선두 추격 시동[대구리뷰]

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 홈팬들 앞에서 3연승을 달리며 선두 탈환에 시동을 켰다.

삼성은 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스전에서 10대5 대승을 거두며 선두 KT 위즈 추격에 고삐를 당겼다. 삼성은 이날 승리로 같은 날 SSG 랜더스에 패하며 3연패에 빠진 3위 LG 트윈스와의 승차를 5게임으로 벌렸다.

올시즌 한화전에 첫 등판한 에이스 크리스 페덱이 마운드를 지배했다.

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페덱은 선발 6이닝 4안타 무4사구 9탈삼진 무실점 역투로 6-0 리드를 만들어 놓고 내려갔다.

한화를 처음 만난 페덱은 3회까지 9타자를 상대로 5개의 탈삼진을 빼앗으며 단 한명의 출루도 허용하지 않았다. 타순이 한바퀴 돈 뒤 산발적 안타를 맞았지만 고도의 집중력으로 실점은 하지 않았다.

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6회 2사 1루에서 강백호를 상대로 154㎞ 강속구로 루킹삼진을 잡아낸 뒤 이날 등판을 마무리 했다.

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시즌 12번째 등판에서 9번째 퀄리티스타트와 함께 시즌 7승째(3패). 탈삼진 9개는 시즌 한경기 최다 탈삼진 타이기록이다.

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삼성 타선이 1,2회 대거 6득점 하며 페덱의 어깨를 가볍게 했다.

1회말 대표팀에서 돌아온 톱타자 김지찬이 중전안타로 물꼬를 트자 김성윤이 선제 투런홈런으로 2-0 선취점을 올렸다.

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2회말에는 상대 실책 등 느슨한 수비를 틈 타 타자 일순하며 대거 4득점 하는 빅이닝으로 확실하게 앞서갔다. 강민호 김영웅의 연속안타와 류지혁의 뜬공을 우익수 페라자가 떨어뜨리는 실책으로 무사만루. 금메달을 따고 돌아온 이재현의 우익선상 2타점 2루타를 시작으로 김지찬의 희생플라이와 김성윤의 좌월 적시 2루타가 이어졌다.

6회까지 페덱에 꽁꽁 묶였던 한화가 페덱이 내려간 7회초 반격에 나섰다.

선두 노시환이 바뀐 투수 우완 이승현의 직구를 밀어 펜스직격 3루타로 물꼬를 텄다. 허인서의 3-유간 깊숙한 안타성 타구를 이재현이 환상적 호수비로 잡아내는 사이 노시환이 홈을 밟았다.

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1사 1루에서 교체 출전한 정은원이 바뀐 투수 장찬희의 높은 직구를 당겨 투런홈런을 날리며 3-6으로 추격했다. 정은원의 상무 전역 복귀 후 첫 홈런포.

한화의 희망은 바로 다음 이닝에 사라졌다.

삼성은 7회말 김성윤 구자욱 디아즈의 3연속 안타로 만든 무사 만루에서 최형우의 희생플라이로 7-3을 만들었다. 이어진 1사 1,2루에서 강민호가 주현상의 높은 직구를 당겨 빨랫줄 같은 쐐기 3점홈런(시즌 13호)을 터뜨렸다.

한화는 9회초 바뀐 투수 김백산의 제구가 흔들리는 틈을 타 볼넷 3개로 만든 2사 만루에서 최인호가 2타점 적시타를 터뜨렸지만, 뒤늦은 추격전이었다.

김성윤 강민호가 홈런 포함, 3안타 3타점으로 공격을 이끌었다. 아시안게임에서 돌아온 김지찬과 이재현도 적재적소에 활발한 타격과 수비로 공수에 걸쳐 좋은 활약을 펼치며 팀의 선두 추격에 힘을 보탰다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈