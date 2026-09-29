'충격 불펜 붕괴' KIA, 이렇게 질 경기였나…'45년 역사상 최초' 김도영 대기록 묻히다니[광주 리뷰]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 2사 만루 KT 김상수에게 밀어내기 볼넷을 허용한 KIA 이의리가 자책하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 1사 1루 KIA 김도영이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 3위를 1경기차까지 추격할 절호의 기회를 놓쳤다.

KIA는 29일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와 경기에서 연장 10회 접전 끝에 5대8로 패했다. 4위 KIA는 시즌 성적 72승59패2무를 기록, 3연패에 빠진 3위 LG 트윈스와 2경기차를 유지했다. 선두 KT는 82승49패4무를 기록, 2위 삼성 라이온즈와 3경기차를 유지했다.

KT는 최원준(중견수)-김현수(1루수)-안현민(우익수)-샘 힐리어드(좌익수)-장성우(지명타자)-류현인(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-장준원(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 로건 앨런.

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KIA는 박재현(좌익수)-김호령(중견수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수)이 선발 출전했다. 선발투수는 아담 올러.

올러는 자기 몫을 충실히 해냈다. 6이닝 6안타(1홈런) 3볼넷 2사구 4실점을 기록하고 승패 없이 물러났다. 만루 홈런을 허용한 게 유일한 흠이었다.

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7회부터는 곽도규(⅓이닝)-전상현(⅔이닝)-조상우(⅔이닝)-이의리(1이닝 1실점)-성영탁(⅓이닝 2실점)-정해영(1이닝 1실점)을 투입, 불펜 물량 공세를 펼쳤으나 끝내 웃지 못했다.

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김도영은 2026 아이치-나고야아시안게임에서 금메달을 수확하고 돌아오자마자 구단 역사를 썼다. 시즌 41번째 홈런을 쏘아 올려 1982년 창단한 타이거즈의 45년 역사상 최다 신기록을 작성했다. 종전 기록은 1999년 트레이스 샌더스의 40홈런이었다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 올러. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 2회초 2사 만루 KT 김현수 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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선취점은 KIA의 몫이었다. 1회말 선두타자 박재현이 중전 안타로 출루해 물꼬를 텄다. 김호령은 헛스윙 삼진. 1사 1루에서 김도영이 우월 투런포로 구단 역사를 쓰며 2-0으로 앞서 나갔다. 볼카운트 1B0S에서 로건의 시속 147㎞ 직구가 살짝 몰린 것을 놓치지 않고 밀어쳤다.

올러가 바로 반격을 허용했다. 2회초 허경민과 장준원의 볼넷, 최원준의 안타로 2사 만루 위기에 놓였다. 김현수와 승부에서 시속 151㎞ 직구가 가운데로 몰렸고, 여지 없이 그랜드슬램으로 연결돼 2-4로 뒤집혔다.

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김도영이 다시 한번 KIA의 반격을 이끌었다. 3회말 2사 후 좌익수 왼쪽 2루타로 물꼬를 텄다. 3루수 허경민이 김도영의 빠른 타구를 뒤로 빠뜨렸는데, 2루타로 인정됐다. 카스트로가 우중월 투런포를 날려 4-4 균형을 맞췄고, 연달아 나성범이 우월 솔로포를 터트려 5-4로 뒤집었다. 로건의 무너뜨린 순간이었다. 나성범은 KIA 이적 후 첫 30홈런 고지를 밟았고, NC 다이노스 시절인 2021년 33홈런 이후 5년 만이다.

KT는 로건을 3이닝 만에 교체하는 초강수를 던졌다. 4회부터 아시안게임을 마치고 합류한 오원석을 투입해 KIA 타선을 다시 잠잠하게 만들었다.

더 달아나지 못한 KIA는 아슬아슬하게 KT의 추격을 뿌리친 가운데, 9회초 또 위기를 맞이했다. 이의리가 안현민과 힐리어드에게 연속 안타를 허용해 무사 1, 2루가 됐다. 이의리는 장성우를 삼진으로 돌려세우면서 숨을 골랐고, 강현우가 투수 땅볼로 출루할 때 1루주자 힐리어드를 2루에서 아웃시켜 2사 1, 3루까지 버텼다. 이어 오윤석이 사구로 출루해 만루. 마지막 타자 김상수 상대로 이의리는 이날 최고인 156㎞ 강속구로 윽박질렀으나 밀어내기 볼넷을 허용해 결국 5-5 원점이 됐다. 바뀐 투수 성영탁이 조대현을 우익수 뜬공으로 처리해 역전 위기는 넘겼다.

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KIA 마운드는 더는 버티지 못했다. 연장 10회초 최원준의 안타와 김현수의 2루타로 무사 2, 3루 위기에 놓였다. KIA는 급히 성영탁에서 정해영으로 투수를 교체했지만, 안현민에게 중월 2타점 적시 3루타를 내줘 5-7이 됐다. 이어 힐리어드에게 중견수 희생플라이를 허용해 5-8까지 벌어졌다.

연장 10회말 KIA도 기회는 있었다. 선두타자 김도영이 투수 땅볼에 그치는 듯했지만, 박영현의 1루 송구 실책이 나와 무사 2루가 됐다. 그런데 후속타가 터지지 않으면서 끝내 추가점은 나오지 않았다.

아시안게임 금메달 주역이었던 KT 박영현은 1⅓이닝 무실점 완벽투를 펼쳐 시즌 7승째를 챙겼다. 결승타는 안현민이다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 성영탁이 9회 역전 위기를 넘기고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 10회초 무사 2,3루 KT 안현민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com