'일본 5명vs한국 0명' 이게 현실 수준차이다. 'ALL-MLB팀' 후보 136명에 이정후도 없다니

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AFP 연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images 연합뉴스

시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]이게 현실이다. 메이저리그가 2026시즌 동안 최고의 활약을 펼친 선수들로 팀을 구성하는 '올-MLB 팀(All-MLB Team)' 팬 투표를 시작했는데 포지션별로 선정된 후보 136명 중 한국 선수는 한명도 없었다.

2019년에 시작된

'올-MLB 팀'은 오는 11월 12일 제4회 MLB 어워즈 생방송을 통해 발표된다. 이날 시상식에서는 '올-MLB 팀' 외에도 행크 에런상, 올해의 반등상(Comeback Players of the Year), 마리아노 리베라/트레버 호프만 올해의 구원투수상, 에드가 마르티네스 올해의 최우수 지명타자상, 올해의 단장상(Executive of the Year) 등의 주인공도 공개된다.

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'올-MLB 팀' 팬투표는 미국 동부시간으로 10월 9일 오후 2시까지 메이저리그 공식 홈페이지를 통해 진행된다. '올-MLB 팀'은 퍼스트팀과 세컨드팀을 결정하는데 팬투표와 미디어 관계자 중계진, 전직 선수 및 기타 야구계 전문가들로 구성된 전문 심사위원단의 투표가 50대50의 비율로 합산된다.

아메리칸리그와 내셔널리그 구분 없이 오직 올해 정규시즌 성적만을 바탕으로 포수, 1루수, 2루수, 3루수, 유격수, 지명타자 1명씩, 외야수 3명, 선발투수 5명, 구원투수 2명을 뽑아 퍼스트 팀과 세컨드 팀을 구성하게 된다.

LA 다저스 야마모토 요시노부. AFP연합뉴스

토론토 3루수 오카모토는 9일 애슬레틱스전에서 시즌 30호 홈런을 쳤다. 무라카미에 이어 메이저리그 데뷔 시즌에 30홈런에 도달랬다. 연합뉴스

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후보는 총 136명인데 5명을 뽑는 선발 투수가 29명으로 가장 많고 외야수가 24명, 구원투수가 20명, 1루수 14명, 2루수와 3루수, 유격수가 각각 11명씩, 포수 10명, 지명타자 6명이다. 17명은 지난해 '올-MLB 팀' 멤버(퍼스트 팀 9명, 세컨드 팀 8명)이며, 2회 수상자 13명, 3회 수상자 5명, 5회 수상자 5명도 있었다.

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구단별로는 보스턴 레드삭스와 애틀랜타 브레이브스가 9명씩 가장 많은 후보를 배출했고, 탬파베이 레이스와 LA 다저스가 8명씩, 샌디에이고 파드리스, 뉴욕 양키스, 필라델피아 필리스, 밀워키 브루어스가 7명씩을 올려 놓았다. 모두 포스트시즌 진출 팀으로 좋은 성적을 낸 선수가 많은 팀이 좋은 결과를 얻었다.

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반면 볼티모어 오리올스와 애슬스래틱스, 샌프란시스코 자이언츠는 단 1명씩의 선수만 후보에 올랐다.

한국인 메이저리거의 이름은 없었다. 그나마 가장 좋은 성적을 기록한 샌프란시스코의 이정후도 24명의 외야수 후보에 오르지 못했다. 반면 일본은 다저스의 오타니 쇼헤이(지명타자)와 야마모토 요시노부(선발투수) 시카고 화이트삭스의 무라카미 무네타카(1루수), 토론토 블루제이스의 오카모토 가즈마(3루수), 시카고 컵스의 스즈키 세이야(외야수) 등 5명이 팬들의 투표를 기다린다. 예전엔 주로 투수들이 메이저리그에서 활약했지만 지금은 야수들이 더 많은 활약을 하는 일본이다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com