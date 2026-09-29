'충격적' 캡틴 아메리카 끝내 WC 로스터 빠졌다! 팬들도 경악, 대체 왜?

애런 저지. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]애런 저지가 끝내 뉴욕 양키스 와일드카드전 명단에서 제외됐다.

양키스는 30일(이하 한국시각) 미국 뉴욕 양키스타디움에서 보스턴 레드삭스와 아메리칸리그 와일드카드전 맞대결을 펼친다. 양키스는 캠 슐리틀러를, 보스턴은 페이튼 톨리를 각각 선발 투수로 예고했다.

초미의 관심사는 양키스가 과연 '캡틴' 저지를 포스트시즌 로스터에 포함시키는가였다. 2년 연속 아메리칸리그 MVP를 수상한 메이저리그 대표 스타 중 한명인 저지는 지난 9월 17일 오른쪽 종아리 근육 염좌 부상을 입었다.

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이후 복귀를 위해 준비를 해왔다. 저지는 인터뷰를 통해 여러 차례 포스트시즌 복귀에 대한 의욕을 드러냈다. 29일에도 필드에서 타격 훈련을 하고, 투수가 던지는 공에 시뮬레이션 타격 연습도 4타석이나 소화했다. 일종의 시위였다.

저지는 현지 매체와의 인터뷰에서 "많이 노력해왔다. 특히 첫 경기에 제가 나가고 싶어한다는 것을 선수들 모두 알고있을거라 생각한다"며 포스트시즌 출전 의지를 여러 차례 강조했다.

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그러나 양키스는 끝내 저지를 제외했다. 양키스 전문 방송 채널인 'YES 네트워크'의 잭 커리는 와일드카드전을 앞두고 SNS를 통해 "저지는 양키스의 와일드카드 로스터에 포함되지 않을 것"이라고 속보를 전했다. '뉴욕 데일리 뉴스' 또한 속보를 통해 "저지는 양키스의 와일드카드 명단에 포함되지 않을 것이라고 한 소식통이 확인했다"고 보도했다.

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'뉴욕 데일리뉴스'는 "저지가 1차전부터 뛰고 싶다고 계속 강조했고, 준비할 수 있는 모든 것을 했음에도 불구하고 양키스 구단은 명단 제외를 결정했다. 저지가 주루 연습을 전혀 하지 못했고, 수비 연습도 하지 않았으며 추가 부상을 입을 위험이 있다는 살을 고려한 신중한 결정"이라고 설명했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com