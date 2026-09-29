대반전! '방출 0순위'라더니, 이젠 재계약 걱정? 유격수 부재 ATL, '1할 타자' 김하성 붙잡기 나서나

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[스포츠조선 박상경 기자] 과연 애틀랜타 브레이브스가 또 한 번 김하성을 붙잡을까.

애틀랜타가 포스트시즌을 마친 뒤 김하성과 재계약 여부를 판단할 것이라는 전망이 나왔다. 애틀랜타 소식을 전하는 ATL올데이는 29일(한국시각) '포스트시즌에서 애틀랜타에 뒤따를 4가지 의문'에서 유격수 재계약 문제를 3순위로 꼽았다. 매체는 '애틀랜타는 김하성과 마우리시오 두반을 FA로 잃을 위기에 처해 있다'며 '김하성은 기복이 심한 시즌을 보낸 후 포스트시즌 활약에 따라 (재계약 여부가) 거론될 가능성이 높다'고 지적했다.

트레이드 마감일 전까지만 해도 김하성을 향한 미국 현지의 시선은 싸늘했다. 비시즌 국내 체류 중 빙판길에서 넘어져 오른손 중지 힘줄이 파열되는 부상을 한 뒤 수술대에 올라 시즌 개막 후 한 달 넘게 로스터에 이름을 올리지 못했다. 복귀 후에는 27경기 73타수 5안타, 타율 0.068이라는 커리어 최악의 부진에 그쳤다. ATL올데이를 비롯한 현지 대부분의 매체들이 김하성의 방출을 주장하고 나설 정도였다. 그러나 애틀랜타는 트레이드 마감일까지 유격수를 보강하지 않았고, 김하성을 두 번째 부상자 명단(IL)에서 복귀시킨 후 두반과 함께 유격수로 기용했던 호르헤 마테오, 짐 자비스를 차례로 정리했다. 김하성은 로스터 재합류 후 전반기 부진에서 다소 벗어나는 모습을 보였지만, 정규시즌 최종 성적은 51경기 타율 0.116(129타수 15안타) 0홈런 9타점, OPS(출루율+장타율) 0.359로 마무리 했다.

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정규시즌 기록만 놓고 보면 김하성을 두고 '방출'을 거론하는 것도 무리가 아닌 성적. 이럼에도 애틀랜타가 김하성 계약 여부를 고민할 수밖에 없는 건 시장 여건 때문이다. 특히 두반의 잔류 여부가 불투명하다. 지난 시즌을 마친 뒤 휴스턴 애스트로스에서 애틀랜타로 트레이드된 두반은 올해 정규시즌 153경기 타율 0.276(572타수 158안타) 12홈런 73타점, 출루율 0.321, 장타율 0.399, OPS(출루율+장타율) 0.720의 커리어 하이 기록을 썼다. 유격수 뿐만 아니라 외야까지 종횡무진하면서 유틸리티 능력을 십분 발휘했다. 올해 연봉 610만달러(약 82억원)였던 두반의 가치는 FA시장에서 최소 1600만달러(약 216억원) 이상으로 형성될 것이라는 전망도 나온 바 있다. ATL올데이는 '두반은 올 시즌 모든 면에서 이례적인 시즌을 보냈다. 그의 커리어 평균 성적을 고려했을 때 FA 몸값은 훨씬 높아질 것'이라고 전망했다.

올해 FA시장 유격수 매물이 신통치 않을 것으로 전망되는 점도 애틀랜타를 고민에 빠지게 할 만한 이유다. 보 비??(토론토 블루제이스)은 옵트아웃 선언 여부가 관건이고, JP 크로포드(시애틀 매리너스)는 베테랑 유격수지만, 김하성이나 두반의 두 배가 넘는 계약(2022~2026년 5100만달러, 약 690억원)을 시애틀과 맺었던 전력이 있다. 이 둘을 제외하면 소위 '대어'라 부를 만한 유격수 자원이 없다. ATL 올데이는 '이런 점을 고려할 때 애틀랜타는 (포스트시즌을 마친 뒤) 어려운 결정을 내려야 한다'며 '이 문제는 올랜도 아르시아를 썼으나 기대에 부응하지 못했던 2022년부터 존재해왔다'고 덧붙였다. 장기간 주전 유격수 부재에 시달렸던 애틀랜타가 올 겨울 기존 전력 활용 내지 투자 둘 중 확실한 결정을 내려야 함을 지적한 셈이다.

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애틀랜타는 지난해 김하성이 옵트아웃을 선언하고 FA시장에 나왔을 때 1년 2000만달러(약 270억원) 계약을 안겼다. 그만큼 주전 유격수 품기에 진심이다. 김하성이 이번 가을야구에서 골드글러브 수비를 증명한다면, 애틀랜타의 시선을 다시 사로 잡을 수 있을 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com