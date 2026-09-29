충격! '스리피트 도전' 다저스가 NLDS도 못 넘는다고? 美 분석가 파격 예측…"6번 시드 필라델피아 우승"

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[스포츠조선 박상경 기자] LA 다저스가 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)조차 통과하지 못할 수 있다는 충격적인 전망이 나와 관심이 쏠린다.

메이저리그 애널리스트인 벤 벌랜더는 29일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 올해 메이저리그 포스트시즌 예상 결과를 공개했다. 저스틴 벌랜더의 동생이기도 한 그가 내놓은 예상에 따르면, 내셔널리그 2번 시드로 NLDS에 직행한 다저스는 와일드카드시리즈에서 애틀랜타 브레이브스를 꺾은 필라델피아 필리스에 덜미를 잡힐 것으로 예상했다. 필리스는 이번 내셔널리그 와일드카드 경쟁에서 막차를 탄 팀이다.

다저스는 이번 가을야구의 유력 우승 후보다. MLB 통계사이트 팬그래프스가 산출한 월드시리즈 우승 확률에서 다저스는 28.6%로 2위 밀워키 브루어스(12%)를 압도했다. MLB닷컴도 '지난해 같은 경기 수 기준 다저스의 월드시리즈 우승 확률은 16.4%였다, 2년 전에도 19%였다'며 '현재 다저스만큼 높은 우승 확률로 시즌을 마감한 마지막 팀은 2019년 휴스턴 애스트로스(35.2%)였다'며 '태릭 스쿠벌의 합류와 올 시즌 아메리칸리그팀들의 약세는 다저스의 우승 가능성 평가에 매우 중요하게 작용할 부분'이라고 지적한 바 있다.

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그런데 벌랜더는 정반대의 결과를 내놓았다. 필리스가 동부지구 우승팀 애틀랜타를 격파하고 서부지구 1위 다저스까지 넘은 뒤 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 밀워키 브루어스를 꺾은 시카고 컵스마저 제치고 월드시리즈에 갈 것이라는 시나리오를 내놓았다. 아메리칸리그에서는 휴스턴 애스트로스와 뉴욕 양키스가 와일드카드시리즈를 통과한 뒤, 두 팀이 디비전시리즈마저 넘고 챔피언십시리즈에서 대결할 것으로 예상했다. 아메리칸리그 우승은 양키스가 차지할 것으로 내다봤지만, 월드시리즈 우승팀으로는 필라델피아를 꼽았다.

2022년 메이저리그 포스트시즌에 와일드카드시리즈가 포함된 이래, 6번 시드 팀이 월드시리즈에서 우승한 적은 없다. 2022년 필라델피아, 2023년 애리조나 다이아몬드백스가 각각 6번 시드로 포스트시즌에 나서 내셔널리그를 제패하고 월드시리즈에 올랐으나, 휴스턴과 텍사스 레인저스에 덜미를 잡혀 쓴잔을 들이킨 바 있다.

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다저스는 월드시리즈 3연패의 '스리피트' 달성을 위해 모든 것을 걸었다. 오프시즌 에드윈 디아즈, 카일 터커를 데려왔고, 트레이드 마감일에 스쿠벌까지 잡았다. 이런 다저스가 스리피트에 실패한다면 '대이변'이라는 수식어가 붙을 수밖에 없다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com