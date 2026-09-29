도루저지 1위·타율 팀 상위권→金병역면제…팀 보물된 이 선수, 부산원정 제외된 이유는?

결승타 친 김건희. 연합뉴스

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 수비에 나선 대표팀 포수 김건희의 모습. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[스포츠조선 고재완 기자] 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 목에 당당히 금메달을 걸고 금의환향한 '국가대표 포수' 김건희(22·키움 히어로즈)의 정규시즌 복귀전은 사직이 아닌 대전에서 치러질 전망이다. 이미 120경기를 쉼 없이 달려온 주전 포수를 향한 컨디션 관리 전략이다.

키움은 29일 부산 사직야구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기에서 2대4로 패했다. 이날 키움은 주전 김건희 대신 김동헌을 7번 포수로 선발 출전 시켰다. 아시안게임을 다녀온 김건희에게 휴식을 부여한 것이다. 지난 28일 귀국한 김건희는 다음 달 2일까지 4일간 충분히 휴식을 취한 후 3일 대전 한화 이글스와의 원정 3연전부터 합류할 예정이다.

이 같은 결정에는 김건희가 올 시즌 기록으로 증명해 낸 확고부동한 팀 내 입지가 자리 잡고 있다. 이미 120경기를 소화하며 공수 양면에서 팀의 기둥 역할을 해낸 22세 주전 포수를, 순위가 확정된 시즌 막바지에 장거리 이동까지 시키며 무리하게 기용할 필요가 전혀 없다는 것이다.

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김건희는 올 시즌 포수로 120경기에 출전해 도루 저지 23개로 KBO리그 전체 포수 중 단독 1위에 올랐다. 도루저지율 역시 31.1%(0.311)로, 100경기 이상을 소화한 풀타임 주전 포수 중 NC 다이노스 김형준(33.3%), 한화 허인서(32.4%)와 함께 리그 톱3에 당당히 이름을 올렸다. 베테랑 두산 베어스 양의지(18.8%), 삼성 라이온즈 강민호(18.8%), LG 트윈스 박동원(16.5%)을 훌쩍 뛰어넘는 어깨와 송구 정확도를 자랑한다.

타석에서도 120경기 403타석을 소화하며 타율 2할7푼1리(365타수 99안타), 8홈런, 22 2루타, 50타점, 32득점, OPS 0.721을 마크했다. 포수 포지션의 부담 속에서도 팀 타선 상위권의 영양가를 뽐냈다. 선발로 나선 93경기에서는 타율 2할7푼7리, 8홈런, 48타점으로 집중력이 더욱 돋보였다.

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전반기 타율 2할5푼8리(6홈런 34타점)로 예열을 마친 뒤, 후반기 40경기에서는 타율 2할9푼5리(129타수 38안타)로 페이스를 바짝 끌어올렸다. 특히 6월(3할4푼8리)과 8월(3할1푼4리) 3할대 맹타를 휘둘렀다.

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15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 김건희가 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

비록 이번 아시안게임에서 대표팀의 주전 마스크는 선배 조형우(SSG)가 썼지만, 백업으로 든든하게 뒤를 받친 김건희의 존재감은 금메달 여정의 결정적 열쇠였다.

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조별리그 홍콩전에서 6회 대타로 출전해 침착하게 볼넷을 골라냈고, 태국전에서는 8번 포수로 선발 출전해 2루타를 포함한 3타수 2안타 멀티히트로 매서운 타격감을 뽐냈다. 슈퍼라운드 일본전에서도 9회초 수비에 투입돼 투수진을 안정적으로 이끌며 실전 감각을 유지했다.

특히 TV 중계 카메라가 비추지 않는 곳에서 김건희는 매 경기 더그아웃 맨 앞에 서서 쉰 목소리로 동료 투타를 격려하며 대표팀의 분위기를 이끌었다. SBS 이순철 해설위원 역시 일본과의 결승전 승리 직후 "경기 내내 더그아웃에서 팀에 활기와 에너지를 불어넣어 준 김건희도 결승전 승리의 숨은 공로자"라고 극찬을 아끼지 않았다.

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고졸 1~2년 차의 투타겸업 방황을 끝내고 풀타임 120경기를 소화하며 '도루저지 1위'와 '100안타 8홈런 50타점'의 국가대표 포수로 완벽하게 만개했다. 여기에 아시안게임 금메달로 병역 특례라는 날개까지 달았다. 4년 연속 최하위라는 칠흑 같은 암흑기 속에서도 키움 히어로즈가 2027년을 기약할 수 있는 이유 중 하나가 바로 안방을 틀어쥔 김건희의 존재다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 승리한 키움 설종진 감독, 김건희가 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

고재완 기자 star77@sportschosun.com