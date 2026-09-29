와 KIA 무너뜨리고 '역대 최다 신기록', 역대 2번째 역사 쓰나…"우승해야죠, 우승해야 합니다"

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. KT 이강철 감독이 장준원의 연타석 홈런에 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "우승해야죠. 우승해야 합니다."

KT 위즈가 구단 역대 최다승 신기록을 달성했다.

KT는 29일 광주 KIA 타이거즈전에서 연장 10회 접전 끝에 8대5로 승리했다. KT는 시즌 82승(49패4무)째를 거둬 구단 역대 최다승 기록을 새로 썼다. 2위 삼성 라이온즈와는 3경기차를 유지, 선두 굳히기를 이어 갔다.

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종전 기록은 2020년 81승이다. 그해 KT는 2위로 정규시즌을 마쳤지만, 두산 베어스와 플레이오프에서 패해 3위에 그쳤다. 올해는 2021년 이후 구단 역대 2번째 통합 우승을 꿈꾼다.

이강철 KT 감독의 과감한 마운드 운용이 돋보였다. 선발투수 로건 앨런이 3이닝 5안타(3홈런) 1볼넷 1삼진 5실점으로 흔들리자 빠르게 4회부터 오원석을 투입, KIA 타선의 흐름을 뚝 끊었다.

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이후 손동현(1⅓이닝)-김정운(1⅔이닝)-우규민(⅔이닝)-박영현(1⅓이닝)이 이어 던져 승리를 이끌었다.

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박영현은 2026 아이치-나고야아시안게임에서 금메달을 수확하고 복귀하자마자 승리투수가 됐다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 마운드에 오른 KT 박영현. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 10회초 무사 2,3루 KT 안현민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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해결사는 안현민이었다. 5-5로 맞선 연장 10회초 최원준의 안타와 김현수의 2루타로 무사 2, 3루 기회를 잡았다. KIA는 급히 성영탁에서 정해영으로 투수를 교체했지만, 안현민이 중월 2타점 적시 3루타를 날려 7-5가 됐다. 이어 힐리어드가 중견수 희생플라이를 때려 8-5 승리에 쐐기를 박았다.

이강철 KT 감독은 "선발 로건이 초반 실점은 했지만, 뒤에 나온 불펜 투수들이 무실점으로 막으며 추격의 발판을 마련했다. 타선에서는 선수들이 끝까지 포기하지 않고 집중력 발휘했다. 김현수의 만루 홈런 이후 역전을 허용했지만, 9회 김상수가 볼넷으로 동점을 만들며 경기 분위기를 가져왔다. 연장전에서 최원준, 김현수의 연속 안타에 이어 안현민이 역전 2타점을 기록하며 승기를 가져올 수 있었다"고 총평했다.

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박영현은 "아시안게임에 다녀오자마자 바로 마운드에 오르게 됐는데 무조건 열심히 던지자는 생각으로 나섰다. 아시안게임에서의 투구 내용은 모두 내려놓고 평소 루틴대로 똑같이 준비했는데 결과도 좋았던 것 같다. 오늘은 마운드 위에서 계속 투구하며 밸런스를 찾아가려고 했고, 다행히 금방 밸런스가 돌아와 편히 던질 수 있었다"고 했다.

결승타를 장식한 안현민은 "계속 우리에게 기회가 왔는데, 잔루가 많아서 계속 기회를 못 잡고 있었다. 어쨌든 9회에 힘든 상황이었는데, (김)상수 선배가 밀어내기 볼넷을 얻은 게 되게 크다고 생각한다. 거기서부터 풀렸다"며 "우승해야 한다. 이제 9경기 남았는데 계속 이기면서 매직넘버를 지운다고 생각하겠다"고 각오를 다졌다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 2사 만루 KT 김상수가 밀어내기 볼넷으로 경기를 원점으로 돌리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com