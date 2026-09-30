"AG 듀오 오자마자 활약, 에이스 완벽투" 삼성, 이보다 더 좋을 수 없다

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석] 삼성 라이온즈가 안방에서 매서운 상승세를 이어가며 선두 탈환을 향한 질주에 박차를 가했다.

에이스의 완벽한 피칭과 아시안게임(AG) 금메달을 목에 걸고 복귀한 '복귀 듀오'의 활약, 그리고 베테랑의 한 방까지 모든 톱니바퀴가 완벽히 맞아떨어진 한 판이었다.

삼성은 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에서 타선의 화력과 선발 크리스 페덱의 역투를 앞세워 10대5 대승을 거뒀다. 홈팬들 앞에서 기분 좋은 3연승을 달린 삼성은 선두 KT 위즈를 추격하는 동시에, 이날 패배한 3위 LG 트윈스와의 격차를 5경기로 벌리며 1위 싸움에만 집중할 수 있는 여건을 마련했다.

Advertisement

이날 삼성의 승리 발판을 놓은 으뜸 공신은 단연 에이스 페덱이었다.

올 시즌 한화를 처음 상대한 페덱은 6이닝 동안 4안타 무4사구 9탈삼진 무실점의 그야말로 완벽에 가까운 피칭을 선보였다.

Advertisement

3회까지 단 한 명의 출루도 허용하지 않으며 9타자 연속 범타(탈삼진 5개) 처리한 페덱은, 타순이 한 바퀴 돈 후에도 흔들리지 않는 위기관리 능력을 발휘했다. 특히 6회 2사 1루에서 한화 강백호를 상대로 154km의 강속구를 구석에 찔러 넣어 루킹 삼진을 솎아내는 장면은 이날 피칭의 백미였다.

Advertisement

시즌 9번째 퀄리티스타트(QS)와 함께 시즌 7승(3패)째를 수확한 페덱은 한 경기 최다 탈삼진 타이기록(9개)을 세우며 삼성 마운드의 든든한 에이스임을 다시 한번 입증했다.

Advertisement

타선에서는 아시안게임 대표팀에서 돌아온 김지찬과 이재현의 합류가 팀에 즉각적인 활력을 불어넣었다.

1회말 톱타자로 나선 김지찬이 중전 안타로 포문을 열자, 후속 김성윤이 선제 투런포를 쏘아 올리며 기선을 제압했다. 이어 2회말에는 상대 실책을 놓치지 않고 타자 일순하며 4득점 빅이닝을 만들었다. 이때 이재현이 무사 만루에서 2타점 적시 2루타를 터뜨리며 승기를 잡는 데 결정적인 역할을 했다.

Advertisement

한화가 7회초 정은원의 투런포 등을 묶어 3-6까지 추격해 오자, 삼성의 해결사들이 곧바로 응수했다. 7회말 무사 만루에서 최형우의 희생플라이로 1점을 달아난 뒤, 1사 1, 2루에서 베테랑 강민호가 주현상의 높은 직구를 끌어당겨 승부에 마침표를 찍는 빨랫줄 같은 3점 홈런(시즌 13호)을 쏘아 올렸다.

이날 김성윤과 강민호는 나란히 홈런 포함 3안타 3타점으로 공격을 이끌었고, AG에서 귀환한 김지찬과 이재현도 공수에서 빈틈없는 활약을 펼치며 팀 승리에 힘을 보탰다.

경기 후 삼성 박진만 감독은 "선발 페덱이 6회까지 완벽한 모습을 보여줬다. 사사구 없이 탈삼진 9개를 잡으며 매우 안정적인 피칭을 해줬다"며 에이스에 대한 칭찬을 아끼지 않았다.

Advertisement

이어 박 감독은 "타선에서는 김성윤의 1회 결승 2점 홈런으로 기선을 제압했고, 아시안게임에서 돌아온 김지찬과 이재현이 첫날부터 충분히 제 몫을 해줬다"면서 "상대의 추격이 매서웠던 7회에 강민호의 결정적인 3점 홈런이 나오면서 분위기를 완전히 가져올 수 있었다"고 총평했다.

에이스의 압도적인 피칭, 대표팀 복귀파의 공수 맹활약, 그리고 팀 중심을 잡는 베테랑들의 화력까지, 선두 탈환을 노리는 삼성 야구에 이보다 더 좋을 수 없는 완벽한 시나리오가 펼쳐졌다.

남은 10경기 전승의 각오로 선두 탈환에 박차를 가한 날이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈