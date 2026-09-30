최초의 역사인데.. 오스틴, 홈런 안 쳤다? 진심 홈런왕 욕심 1도 없나 → 전문가 눈에는 보인다 [인천 현장]

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 3회 2사 2루. LG 오스틴이 송찬의의 2루타 때 득점에 성공했다. 동료들의 축하를 받고 있는 오스틴. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 오스틴이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] "안 치잖아요."

염경엽 LG 트윈스 감독은 오스틴 딘이 홈런왕 욕심이 있었다면 볼넷을 고르지 않고 막 쳤을 것이라고 짚었다.

선수들은 웬만해선 개인기록 욕심을 드러내지 않는다. 보통 팀 승리가 우선이며 기록은 부차적으로 따라오는 것이라고 말을 아낀다. 물론 진심은 본인만 안다.

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하지만 전문가 눈에는 보인다. 어떤 마음으로 경기에 임하는지 플레이에 묻어나기 때문이다. 스윙이 커지거나 무리한 시도를 한다든지 맥락에 맞지 않는 모습이 나오기 마련이다.

역사에 남을 대기록이라면 더욱 그렇다. 더구나 야구는 기록의 스포츠다. 개인 기록과 타이틀은 영원히 남는다.

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그런 의미에서 LG 외국인타자 오스틴은 정말 대단하다. 그는 LG 프랜차이즈 사상 최초의 기록에 도전하고 있지만 흔들리지 않았다. 염 감독은 오스틴의 진심을 알아봤다.

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염 감독은 "내 생각에 오스틴은 (욕심 안 내고)그냥 하는 것 같다. 내 선수는 타석에서 모습을 딱 보면 알 수가 있다"고 말했다.

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오스틴은 홈런왕 타점왕과 MVP 유력 후보다. 29일까지 134경기 595타석 타율 3할4푼1리 출루율 4할3푼5리 장타율 0.655(OPS 1.090)에 39홈런 122타점을 기록했다. 홈런과 타점 모두 근소하게 리그 2위다. 이 부문 타이틀을 차지하면 MVP도 확실시 된다.

하지만 오스틴의 홈런은 9월 12일에 멈춰있다. 대신 출루율이 급격히 치솟았다. LG의 4번타자 문보경이 14일부터 27일까지 아시안게임 대표팀에 합류하느라 타선에서 빠졌다. 송찬의가 그 기간 4번을 맡았다. 그러자 상대 투수들이 오스틴을 피하고 송찬의와 승부했던 것이다.

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12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 3회초 LG 오스틴이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 오스틴. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

염 감독은 "홈런에 대한 욕심이 있으면 쳤을 것이다. 그런데 안 친다. 홈런왕에 대한 열망이 강하다면 자신에게 볼넷이 자꾸 올 때 무너진다. 오스틴은 공격적이지 않았다. '아 나를 거르는구나' 싶으면 욕심부리지 않고 자기 야구를 한다. 그게 오스틴의 장점이다"라고 높이 평가했다.

실제로 이 시기 오스틴은 볼넷 9개를 얻어내며 출루율 5할6푼7리를 기록했다.

염 감독은 "오스틴처럼 자기 야구가 정립이 돼 있으면 자기 야구를 하다가 타이틀도 따는 것이다. 정말 올바른 야구다"라고 극찬하며 "이제 (문)보경이가 돌아왔기 때문에 (홈런을)치기 시작할 것"이라고 기대했다. 바로 홈런이 나오지는 않았다. 오스틴은 문보경이 복귀한 30일 인천 SSG전 4타수 1안타를 기록했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com