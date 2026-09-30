초대박! 역대 최다 MVP '13명' 가을야구 누빈다는데, 오타니-프리먼-저지는 '걱정거리' 왜?

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 28일(한국시각) 샌프란시스코전에서 1회 첫 타석에서 들어서고 있다. Imagn Images연합뉴스

뉴욕 양키스 애런 저지가 WCS 로스터에서 제외됐다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올해 포스트시즌에는 역대 가장 많은 MVP들이 참가하는 것으로 나타났다.

포스트시즌에 오른 12팀에서 MVP 수상 경력이 있는 선수는 총 11명이다. 포스트시즌 직후 MVP가 발표되기는 하지만, 당해 연도 MVP가 포스트시즌에 출전한 사례를 포함하면 올해는 13명의 MVP가 가을 그라운드를 누빈다고 보면 된다. 그 둘은 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)과 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈다. 두 선수는 각각 NL와 AL MVP가 확실시되는 슈퍼스타다.

종전 포스트시즌 MVP 출전 최다 기록은 2022년의 12명이었다. 그해 뉴욕 양키스 애런 저지와 세인트루이스 카디널스 폴 골드슈미트(현 양키스)가 나란히 생애 첫 MVP에 올라 이 항목에 포함됐다.

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올해는 MVP '예약자'인 PCA와 알바레즈, MVP 수상 경력의 LA 다저스 오타니 쇼헤이(2021 AL, 2023~2025년 NL) 프레디 프리먼(2020년 NL) 무키 베츠(2018년 AL), 밀워키 브루어스 크리스티안 옐리치(2018년 NL), 애틀랜타 브레이브스 로날드 아쿠냐 주니어(2023년 NL), 필라델피아 필리스 브라이스 하퍼(2021년 NL), 뉴욕 양키스 저지(2022, 2024~2025년 AL)와 골드슈미트(2022년 NL) 지안카를로 스탠튼(2017년 NL) 코디 벨린저(2019년 NL), 휴스턴 애스트로스 호세 알투베(2017년 AL) 등 13명이 가을야구를 기다리고 있다.

내셔널리그 MVP를 사실상 확정한 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱. Imagn Images연합뉴스

하지만 이 가운데 부상에서 막 돌아왔거나 컴백 예정인 선수들이 다수라 경기력에 관해선 의문이 들 수밖에 없다.

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저지가 대표적인 부상 복귀 예정자다. 그는 올해 두 차례 부상자 명단(IL)에 올라 제몫을 하지 못했다. 지난 6월 1일 갈비뼈 스트레스 골절 진단을 받고 IL에 올라 99일간의 재활을 마치고 9월 8일 복귀했으나, 불과 7경기를 뛰고 지난 17일 오른쪽 종아리 부상을 입어 또 다시 IL에 올랐다.

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일단 저지는 30일 시작되는 보스턴 레드삭스와의 와일드카드시리즈(WCS) 로스터에서는 제외됐다. 그는 29일 동료들과 함께 타격 훈련에 참가해 라이브 배팅을 소화한 뒤 가진 현지 매체들과 인터뷰에서 "그동안 출전할 수 있도록 준비를 많이 했다. 앞으로도 계속 그렇게 할 수 있다. 아직 한 달간의 일정이 남아 있으니 잘 치를 수 있도록 준비할 것이다. 내가 경기에 나가고 싶어한다는 사실은 모두 알고 있을 것"이라며 의욕을 드러냈다.

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양키스 동료인 스탠튼도 이번 WCS 출전이 가능할 것으로 예상된다. 그는 시즌 초 24경기를 뛴 뒤 오른쪽 종아리 부상을 입고 사실상 시즌을 접었다. 그러나 최근 라이브 배팅을 소화하는 등 포스트시즌 복귀 준비에 여념이 없다. 그러나 역할은 제한적이다. 양키스 지명타자는 신예 거포 벤 라이스가 맡고 있다. 스탠튼은 좌투수를 상대로 대타로 기용될 우타 거포 옵션이다.

LA 다저스 프레디 프리먼은 오른쪽 무릎 통증을 안고 포스트시즌을 준비하고 있다. AP연합뉴스

양키스보다 더 주목을 끄는 팀은 사실 다저스다. 오타니와 프리먼이 시즌 막판 부상에 시달려 컨디션이 정상이 아니기 때문이다. 오타니는 이두근과 무릎, 프리먼은 무릎이 아프다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 "프리먼은 오른쪽 무릎 통증 때문에 정상 컨디션이 아니다. 그러나 오타니가 신체적으로 이상이 있다는 보고는 받지 못했다"고 했다. 프리먼은 9월 20경기에서 타율 0.184(76타수 14안타), 1홈런, OPS 0.438로 부진했다. 무려 13경기에서 안타를 치지 못했다.

오타니는 지난 9일 다저스 이적 후 처음으로 IL에 올랐다. IL 등재 이전 한 달 동안 타율 0.198에 그친 그의 타격감은 지난 24일 복귀 후에도 나아지지 않았다.

샌프란시스코와의 정규시즌 최종 3연전서 12타수 2안타에 5삼진을 기록했는데, 주목할 점은 마지막 두 경기에서 대기타석에서 기다리는 동안 연습 스윙(dry swing)을 전혀 하지 않았다는 사실이다. 부상 재발을 우려해서라고 봐야 한다.

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뉴욕 양키스 캠 슐리틀러가 WCS 1차전 선발투수로 등판한다. AP연합뉴스

한편, 30일 WCS 1차전 4경기 선발투수는 필라델피아 헤수스 루자르도-애틀랜타 크리스 세일, 화이트삭스 헤이건 스미스-휴스턴 AJ 블루바, 보스턴 페이튼 톨리-양키스 캠 슐리틀러, 컵스 매튜 보이드-샌디에이고 마이클 킹으로 각각 예고됐다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com