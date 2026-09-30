"횡설수설하는 초짜" 담당 기자 역대급 팩폭, 이정후 정말 내년에도 암울한가

이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]샌프란시스코 자이언츠를 오랜 기간 담당해온 베테랑 기자가 팀을 강도높게 비판했다. 특히 능력이 부족한 초보 감독을 선임한 구단도 문제라고 짚었다.

'샌프란시스코 크로니클'의 수잔 슬러셔 기자는 올 시즌을 초라하게 마친 샌프란시스코의 문제점을 짚는 "2026년의 재앙 이후 자이언츠는 진 경기에서 배운 점을 증명해야 한다"는 제목의 기사를 29일(이하 한국시각) 보도했다.

코리안 빅리거 이정후가 뛰고있는 샌프란시스코는 올해 정규 시즌을 65승 98패 승률 0.401의 초라한 성적으로 마쳤다. 내셔널리그 서부지구 4위의 성적이고, 포스트시즌 진출은 일찌감치 물건너간 채 내내 암울한 1년을 보냈다.

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이정후가 처음 메이저리그에 진출한 2024시즌부터 샌프란시스코는 단 한번도 포스트시즌 무대를 밟지 못했다. 마지막 지구 우승은 2021년이고, 포스트시즌 진출조차 그해가 가장 최근이다. 그리고 모든 실패를 인정하고 실질적 리빌딩과 체질 개선에 들어간 현재 상황을 봤을때, 여전히 우승은 머나먼 얘기로 보인다.

슬러셔 기자는 "올해 60일 부상자 명단(IL)에 오른 선수가 무려 17명이고, 등록된 선수만 71명이었다. 하지만 이게 전부는 아니다. 개막전 뉴욕 양키스에게 0대7로 패한 이후, 단 한번도 승률 5할을 넘지 못했다"면서 "샌프란시스코는 올해 너무나도 꾸준히 평범했다. 프랜차이즈 역사상 처음으로 4연승이 없는 시즌을 보냈다. 1점차 경기에서는 메이저리그 최악의 16승29패라는 성적을 세웠다"며 꼬집었다.

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여러 문제점들을 언급했지만, 특히 초보 감독 토니 바이텔로의 능력 부족을 가장 근원적 문제로 꼽았다. 샌프란시스코를 가장 가까이에서 지켜보고, 거의 매일 바이텔로 감독을 만나는 담당 기자의 무서운 직언이다.

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슬러셔 기자는 "팀이 무너지자, 라파엘 데버스와의 논쟁이 붙었다. 팀의 베테랑들이 바이텔로를 충분히 존중하지 않는다는 추측을 가능하게 만들었다"면서 "바이텔로의 횡설수설 인터뷰는 논리없는 말들로 가득했다. 항상 그의 멘트는 설득력이 없어서 경험이 부족한 감독이라는 이미지를 더욱 강화시켰다. 그가 프로에 새로 진입한 점을 고려했을때, 코치들이라도 경험이 많았어야 좋았을 것"이라고 꼬집었다.

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또 "팀 성적이 안좋을때 감독이 무조건 비난을 받기 쉽지만, 여기는 그렇지 않다. 바이텔로는 테네시 대학교 감독 출신으로 위험 부담이 큰 인재였다. 그가 얼마나 빠르게 배울지, 그의 실력이 바로 보여질지 보장이 없었다. 그가 비난을 받고 있다면, 아마 그가 경쟁력있다고 판단해 고용한 구단 윗선에게 책임을 돌려야 한다"며 버스터 포지 야구 부문 운영 사장과 잭 미나시안 단장 등을 언급했다.

뿐만 아니라 샌프란시스코는 올 시즌 내내 잡음이 끊이지 않았다. 마운드는 완전히 붕괴됐고, 부상과 수술로 이탈하는 선수들이 줄이어 나왔다. 여기에 팀 이벤트 데이에 이를 반대하는듯한 종교적 메시지를 표출한 선수들, 또 주전 중견수로 영입했더니 재활 도중 파티를 즐기다 스쿠터 사고를 일으킨 해리슨 베이더, 도박 회사와 마케팅 제휴를 해서 공식 SNS에 승리 예측 게시물을 올린 프런트까지. 팬들이 분노할만한 일이 가득했다.

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슬러셔 기자는 "내년 스프링캠프 기간이 단축될 가능성이 높다. 물음표가 많은 샌프란시스코 같은 구단에게는 특히 치명적일 수 있다"면서도 "올해를 통해 바이텔로가 더 많은 경험을 쌓게 될 것이다. 프런트도 아직 적응 중이다. 샌프란시스코는 풍부한 재정 자원과 탄탄한 팬층을 가진 구단이다. 모두에게 고통스러운 성적이지만, 차라리 지금 바닥을 찍는 것이 진정한 개선을 촉진하는 계기가 될 수 있다"며 절망 속에서 희망을 이야기 했다.

팀의 끝없는 부진은 결국 이정후에게도 좋지 않은 영향을 미치고 있다. 단순히 포스트시즌 진출을 떠나, 여전히 팀내 역할에 대한 책임감이 무겁기 때문이다. 일찌감치 2026시즌을 끝낸 이정후 그리고 내년 샌프란시스코와의 동행은 어떤 모습일까.

나유리 기자 youll@sportschosun.com…