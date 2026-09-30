시즌 타율 0.116 → ATL 선택은 어썸 킴! 김하성, 가을야구 첫판부터 유격수 선발 출격

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 11: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves hits an RBI single during the eleventh inning against the Philadelphia Phillies at Truist Park on September 11, 2026 in Atlanta, Georgia. Todd Kirkland/Getty Images/AFP (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 10: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves throws to first during the second inning against the Tampa Bay Rays at Truist Park on September 10, 2026 in Atlanta, Georgia. Todd Kirkland/Getty Images/AFP (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 가을야구 첫판부터 선발 라인업에 포함됐다.

애틀랜타의 월트 와이스 감독은 30일(한국시각) 홈구장 트루이스트파크에서 갖는 필라델피아 필리스와의 내셔널리그 와일드카드시리즈 1차전에 김하성을 9번 타자-유격수로 배치했다. 김하성이 메이저리그 포스트시즌에 모습을 드러내는 것은 샌디에이고 파드리스 시절이던 2022년 이후 4년 만이다.

김하성은 2022년 포스트시즌 12경기에 출전했다. 타율 0.186(43타수 8안타), 홈런 없이 3타점에 그쳤고 OPS(출루율+장타율)도 0.542에 불과했다. 그러나 안정적인 수비를 펼치면서 샌디에이고가 내셔널리그 챔피언십시리즈까지 진출하는데 힘을 보탠 바 있다.

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Sep 11, 2026; Atlanta, Georgia, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) hits an RBI single against the Philadelphia Phillies in the eleventh inning at Truist Park. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images

Sep 10, 2026; Cumberland, Georgia, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) throws out a Tampa Bay Rays runner during the seventh inning at Truist Park. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images

김하성의 올 시즌 포스트시즌 엔트리 포함 여부는 시즌 막판까지 뜨거운 감자였다. 오프시즌 오른손 중지 힘줄 파열상을 하며 수술대에 올라 다른 선수보다 한 달 넘게 늦게 로스터에 이름을 올린 그는 복귀 이후 27경기 타율 0.068(73타수 5안타)이라는 극도의 부진에 시달렸다. 오른손 중지 염증으로 다시 부상자 명단(IL)에 오른 뒤 미국 현지에서는 김하성을 방출해야 한다는 여론이 들끓었을 정도다. 하지만 애틀랜타는 김하성의 IL 복귀에 맞춰 마우리시오 두반과 유격수 포지션을 맡아왔던 호르헤 마테오, 짐 자비스를 정리했다. 이를 두고 주전 유격수 부재에 시달리는 애틀랜타가 포스트시즌 경험을 갖추고 있고, 2023년 유틸리티 부문 골드글러브를 수상했던 김하성의 수비에 기대를 걸고 있다는 분석이 나온 바 있다.

와이스 감독도 포스트시즌을 앞두고 변화를 예고한 바 있다. 내외야를 오가던 유틸리티 두반을 좌익수로 활용할 시 김하성에게 유격수 자리를 맡기겠다는 구상을 드러냈다. 와이스 감독은 필라델피아가 좌완 헤수스 루자르도를 선발 예고하자, 두반을 좌익수로 놓고 김하성을 유격수로 배치했다.

Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim throws to first base to put out Washington Nationals' Andres Chaparro during the fifth inning of a baseball game, Wednesday, Sept. 2, 2026, in Washington. (AP Photo/Nick Wass)

Pinch hitter Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves celebrates after his game-tying single in the eleventh inning against the Philadelphia Phillies at Truist Park on Friday, September 11, 2026 in Atlanta, Georgia. Photo by Mike Zarrilli/UPI

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애틀랜타는 드레이크 볼드윈(포수)-로날드 아쿠냐 주니어(우익수)-맷 올슨(1루수)-두반(좌익수)-마이클 해리스 2세(중견수)-아지 알비스(2루수)-오스틴 라일리(3루수)-마이크 야스트렘스키(지명 타자)-김하성(유격수) 순으로 라인업을 짰다. 선발 중책은 좌완 크리스 세일이 맡았다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com