사령탑은 "팬들에 보답" 선수는 황당실책→문책성 교체, '최선'은 선택이 아닌 '의무'다[SC시선]

1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 9회 대타로 나선 한화 페라자. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]29일 대구 삼성전을 앞둔 한화 김경문 감독은 2026 아시안게임 금메달을 목에 걸고 복귀한 국가대표 선수들을 즉시 선발 라인업에 복귀시키며 총력전을 선언했다.

김 감독은 대표팀 일정을 마치고 돌아온 노시환, 문현빈 등의 몸 상태에 대한 질문에 "선수들의 컨디션을 체크했다"며 "사실 우리가 최근 팬들이 보내주시는 성원에 비해 경기 내용 면에서 아쉬운 모습이 많았다. 남은 경기 동안 선수들과 함께 팬들의 응원에 조금이나마 보답할 수 있는 경기를 만들어가야 한다"고 강조했다.

한화는 대표팀 멤버들의 복귀와 함께 베스트 라인업을 가동했다. 팬들을 위한 최선과 승리를 향한 의지를 라인업에 반영했다. 전날인 28일 귀국한 문현빈이 3번 좌익수로, 노시환이 5번 3루수로 선발 출전했다.

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한화는 지난 27일 롯데전에서 6대2로 승리하며 11연패를 끊었다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기 한화 김경문 감독이 생각에 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

바닥을 찍고 반등해야 하는 기점에서 만난 삼성과의 대구 3연전. 하지만 첫 경기는 꽤 실망스러웠다.

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한화 사이드암 선발 박준영이 1회말 김성윤에게 선제 투런홈런을 허용했다. 여기까지는 어쩔 수 없었다.

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문제는 0-2로 뒤진 2회말이었다.

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삼성 선두타자 강민호가 중전 땅볼 안타성 타구를 쳤다. 2루수 이도윤이 역모션으로 잡아 점프 스로우를 했다. 걸음이 느린 강민호는 아웃타이밍. 하지만 1루수 앞에서 바운드 되면서 캐치에 실패, 내야안타가 됐다. 야수 앞쪽에 어정쩡하게 바운드 된 공. 정확한 캐치는 쉽지 않았다. 아쉽지만 여기까지도 이해할 만 했다.

2회 류지혁의 뜬공을 놓치고 허탈해하는 페라자. 출처=SBS스포츠 중계화면(티빙)

2회 류지혁의 뜬공을 놓치는 페라자. 출처=SBS스포츠 중계화면(티빙)

29일 삼성전 1루측 관중석을 가득 메운 한화 팬들. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

하지만 더 큰 문제는 다음이었다.

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김영웅의 좌전안타로 무사 1,2루. 삼성벤치는 강공을 펼쳤다.

류지혁이 친 타구가 먹히면서 우익수 앞에 떠올랐다. 평범한 뜬공 타구. 하지만 뒤로 갈듯 움찔하다 뒤늦게 달려나온 페라자가 글러브를 일찍 닫으면서 포구에 실패했다. 급히 포스아웃을 위해 2루에 던진 공이 원바운드가 됐고, 2루수가 포구에 실패하면서 주자 올세이프. 놓친건 황당했지만, 후속 플레이만 차분하게 했어도 1사 1,3루가 될 상황이 무사 만루가 됐다.

이재현과 김성윤의 적시 2루타, 김지찬의 희생플라이가 이어지며 순식간에 4득점, 6-0이 됐다.

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29일 삼성전 1루측 관중석을 가득 메운 한화 팬들. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 패한 한화 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

타자들도 무기력했다.

처음 만난 삼성 선발 크리스 페덱에게 3회까지 9타자가 삼진을 5개나 당하면서 단 한명의 출루도 하지 못하면서 끌려갔다. 6히까지 페덱에게 4안타 무득점. 페덱이 내려간 다음에 7회초 불펜을 공략해 3점을 뽑았지만, 7회말 다시 4점을 내주고 말았다. 승기가 완전히 넘어간 순간. 결과는 10대5 완패였다.

결과보다 과정이 중요한 시간. 하지만 느슨함이 용인되는 경기는 없다.

이날도 라이온즈파크에는 2만3750명의 매진 가까운 관중이 가득 들어찼다. 1루쪽 한화 응원석도 원정 팬들이 자리를 빼곡하게 메웠다.

성적이 좋을 때나 안 좋을 때나, 가을야구 희망이 있을 때나 없을 때나 변함 없이 한화야구를 찾아 목청 터져라 응원하는 진정한 팬들이 단 한명이라도 있는 한 '최선'은 당연한 의무다.

우익수 페라자는 3회말 수비 부터 이원석으로 교체됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com