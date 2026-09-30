이것이 바로 金빛 수비, '병역해결' 날개단 국대 유격수 "오직 팀만 생각, 파이팅도 더 많이 낼 것"

7회초 허인서의 안타성 타구를 몸을 던져 잡아내는 이재현. 출처=SBS스포츠 중계화면(티빙)

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]2026 아시안게임 금메달을 목에 걸고 복귀하자마자 안방 팬들에게 공수에 걸친 최고의 명품 연기를 선보였다.

삼성 라이온즈의 주전 유격수 이재현이 대표팀에서 복귀하자 마자 압도적인 수비 범위와 클러치 능력을 과시하며 팀의 3연승과 선두 추격에 큰 힘을 보탰다.

이재현은 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 9번 유격수로 선발 출전, 4타수 1안타 2타점 1득점을 기록했다.

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첫 타석에서의 결정적인 적시 2루타는 물론, 한화의 추격 기세를 완전히 꺾어버린 '호수비 쇼'까지 선보이며 대구 팬들의 뜨거운 박수갈채를 받았다.

'돌아온' 이재현의 존재감. 초반부터 빛났다.

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1회 김성윤의 선제 투런포로 팀이 2-0으로 앞선 2회말 무사 만루 찬스.

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타석에 들어선 이재현은 한화 선발 박준영의 바깥쪽 스트라이크 존 밖으로 벗어난 142km 직구를 마치 배트를 던지듯 기술적으로 중심에 맞혀 우익선상에 떨어지는 2타점 적시 2루타를 창조해냈다. 승부처에서의 결정적인 한방. 팀에 4-0 승기를 안긴 값진 적시타였다.

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수비에서도 경쾌한 움직임이 돋보였다.

3회 이도윤의 빠른 땅볼 타구를 가볍게 처리하며 워밍업을 마친 이재현은, 6-0으로 앞선 7회초 무사 3루 위기에서 하이라이트에 두고두고 나올 명장면을 연출했다.

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허인서의 타구는 3-유간을 뚫을 듯한 누가 봐도 깊숙한 안타성 타구. 유격수 손이 닿을 수 있는 것도 놀라운데, 처리할 수 있는 가장 깊은 타구였다.

이재현은 온 몸을 날려 슬라이딩 캐치로 공을 낚아챈 뒤 빠르게 일어나 1루를 향해 강하고 정확한 송구로 타자를 잡아냈다. 한화의 추격 흐름을 완전히 끊어놓은 결정적인 명품 수비였다.

아드레날린이 뿜뿜 솟구치는 에너지 넘치는 플레이. 귀국 24시간 만의 피로도 따윈 이재현을 막을 수 없었다.

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금메달을 통해 병역을 해결하고 돌아온 국대 유격수. 대표팀 일정을 마치고 돌아오자마자 환상적 수비와 해결사 본능을 유감없이 뽐냈다.

경기 후 이재현은 "익숙한 집에 온 것 같은 느낌이었다. 오랜만에 홈경기라 처음엔 조금 걱정하기도 했는데, 1회가 끝나고 첫 타석을 지나고 나니 점점 괜찮아졌다"고 소감을 전했다.

2회말 나온 기술적인 적시타 상황에 대해서는 "특별히 노리고 들어간 공은 없었다. 타석에 들어갔을 때 타이밍이 조금 늦는 것 같아서 조금씩 체크하며 조정하고 있었다"며 "치기 어려운 공이 왔지만 무조건 공을 맞히겠다는 생각만 하고 방망이를 냈는데 운이 좋았다"고 겸손하게 돌아봤다.

아시안게임 대표팀에서 귀중한 경험과 성과를 쌓고 돌아왔지만, 머릿속에 개인은 없다. 오직 삼성의 남은 시즌과 팀 승리 뿐이다.

이재현은 "오늘 개인적으로 만족스러운 부분은 없다. 지금은 개인 성적보다는 무조건 팀만 생각해야 할 때"라며 "팀이 이겨서 정말 다행이다. 선두 싸움이 치열한 만큼 앞으로 덕아웃에서 파이팅도 더 많이 내고 팀 분위기를 끌어올리는 데 집중하겠다"고 남은 시즌에 임하는 각오를 다졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈