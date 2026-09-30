'스트라이크 하나면 끝났는데...' 마무리 이의리 9회 2사 만루서 와르르, KIA는 LG 추격 기회 눈앞에서 날렸다 [광주 현장]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 2사 만루 KT 김상수에게 밀어내기 볼넷을 허용한 KIA 이의리가 자책하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] 스트라이크 하나면 끝이었다. 아웃카운트 하나만 더 잡으면 승리를 지킬 수 있었다. 하지만 KIA 타이거즈 마무리 이의리는 마지막 고비를 넘지 못했다.

9회 2사 만루, 승리까지 아웃카운트 하나를 남겨둔 순간 제구가 흔들렸고, 끝내 밀어내기 볼넷으로 동점을 허용했다. 연장 10회 역전패까지 당한 KIA는 3위 LG 트윈스와 격차를 좁힐 수 있었던 절호의 기회를 눈앞에서 놓쳤다.

KIA는 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와의 경기에서 5-4로 앞선 9회 승리를 눈앞에 뒀다. 그러나 마무리 이의리가 마지막 아웃카운트를 잡지 못하면서 승부는 원점으로 돌아갔고, 연장 10회 결국 역전패를 당했다.

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경기 초반 분위기는 좋았다. 아시안게임 금메달을 목에 걸고 돌아온 리드오프 박재현과 김도영이 공격의 물꼬를 텄다. 1회 선두타자 박재현이 중전 안타로 출루했고, 1사 1루에서 타석에 들어선 김도영이 KT 선발 로건의 2구째 시속 147㎞ 직구를 밀어 쳐 선제 투런포를 터뜨렸다. 시즌 41호 홈런이었다. 이 한 방으로 김도영은 KIA 타이거즈 단일 시즌 최다 홈런 기록을 새로 썼다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 아시안게임 금메달리스트 KIA 박재현, 김도영, 성영탁이 동료들의 축하를 받고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 1사 1루 KIA 김도영이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

하지만 KIA의 리드는 오래가지 않았다. KT는 2회 2사 만루에서 김현수가 KIA 선발 올러를 상대로 역전 만루포를 쏘아 올리며 단숨에 경기를 뒤집었다.

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KIA도 물러서지 않았다. 3회 카스트로의 동점 투런포에 이어 나성범의 역전 솔로포까지 터지며 다시 리드를 가져왔다. 이후 KIA는 한 점 차 승부에서 필승조를 앞세워 KT의 추격을 막아냈다. 5-4, 승리까지 아웃카운트 세 개만 남겨둔 상황에서 9회 마운드에 오른 마지막 투수는 이의리였다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 3회말 2사 2루 KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 김도영과 세리머니를 펼치고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 3회말 2사 KIA 나성범이 역전 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

그러나 9회부터 악몽이 시작됐다. 이의리는 안현민과 힐리어드에게 연속 안타를 허용하며 무사 1, 2루 위기에 몰렸다. 장성우를 삼진으로 돌려세우며 한숨을 돌렸지만, 대타 강현우의 땅볼 타구를 처리하는 과정에서 2루 송구가 원바운드로 향하면서 병살타로 연결하지 못했다. 아웃카운트 하나를 더 잡을 기회를 놓친 KIA는 계속해서 위기를 이어갔다.

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2사 1, 3루에서 오윤석에게 몸에 맞는 공을 허용한 이의리는 만루 위기에 몰렸다. 타석에는 김상수. 풀카운트까지 이어진 승부에서 이의리가 던진 공은 스트라이크존을 벗어났고, 밀어내기 볼넷으로 동점을 허용했다.

스트라이크 하나면 끝낼 수 있었던 순간이었다. 하지만 이의리는 마지막 승부에서 원하는 공을 던지지 못했다. KIA가 어렵게 지켜온 한 점 차 리드는 그렇게 사라졌다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 2사 만루 KIA 마무리 이의리와 포수 김태군이 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

위기는 동점으로 끝나지 않았다. 연장 10회 KIA는 안현민과 힐리어드에게 적시타를 허용하며 결국 역전을 당했다. 9회 마지막 고비를 넘지 못한 대가는 뼈아픈 역전패로 돌아왔다.

이번 패배는 단순히 한 경기의 승리를 놓친 데 그치지 않았다. 3위 LG를 1경기 차로 추격할 수 있었던 중요한 승부에서 KIA는 마지막 아웃카운트 하나를 남겨두고 승리를 지키지 못했다. 순위 경쟁에서 격차를 좁힐 수 있었던 기회를 스스로 살리지 못한 셈이다.

9회 2사 만루. 스트라이크 하나면 승리를 확정할 수 있었던 순간, 이의리의 공은 끝내 스트라이크존에 들어가지 않았다. 한 점 차 리드를 지키지 못한 KIA는 연장 10회 역전패까지 떠안았다.

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승리를 눈앞에 두고 무너진 마무리, 그리고 결정적인 순간 찾아온 제구 난조. KIA가 뼈아픈 패배와 함께 놓친 것은 승리 하나만이 아니었다. LG와의 격차를 좁힐 수 있었던 절호의 기회도 그렇게 날아갔다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 이의리가 8회 위기를 넘기고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 2사 만루 KT 김상수에게 밀어내기 볼넷을 허용한 KIA 이의리가 자책하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/