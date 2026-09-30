"강백호 무서워?" 누가 감히 에이스를 '폭행'(?)하나… 딱 이 한 분만 가능, '뷰캐넌 소환' 찰떡궁합 "NC전에 좀 맞았지만…"

6회 등판을 마친 뒤 페덱과 소통하다 장난스레 당수를 날리는 강민호. 출처=SBS스포츠 중계화면(티빙)

6회 등판을 마친 뒤 페덱과 소통하다 장난스레 꿀밤을 때리는 시늉을 하는 강민호. 출처=SBS스포츠 중계화면(티빙)

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] "강백호 무서워?"

선발 임무 종료 후 외인 에이스를 장난스럽게 쥐어박을 수 있는 선수.

KBO리그에 몇이나 될까. 삼성 라이온즈의 '안방마님' 강민호이기에 가능한 광경이었다. 과거 팀의 최고 외국인 에이스였던 데이비드 뷰캐넌과의 '영혼의 단짝' 케미스트리를 떠올리게 하는 장면이 라이온즈파크에서 다시 연출됐다.

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삼성은 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에서 선발 크리스 페덱의 6이닝 4안타 무4사구 9탈삼진 무실점 역투와 7회말 터진 강민호의 쐐기 3점 홈런(4타수 3안타 3타점 2득점)을 앞세워 10대5 대승을 거뒀다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 3회 실점 위기의 순간 마운드를 찾은 삼성 박진만 감독이 선발 페덱을 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

"바깥쪽 직구 세 번 눌렀죠" 페덱을 굴복시킨 강민호의 배테랑 리드

이날의 압권은 6회말 2사 1루, 강백호와의 승부였다. 페덱은 강백호와 앞선 승부 때 재미를 본 커브를 다시 한번 던지려 사인을 냈다.

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하지만 포수 마스크를 쓴 강민호의 생각은 달랐다. 강민호는 직구 사인을 고집하며 세 번이나 피치컴을 다시 눌렀다. 결국 페덱은 강민호의 리드를 믿고 몸쪽 깊숙하게 꽂히는 154㎞ 강속구로 강백호를 얼어붙게 했다. 루킹 삼진. 이날 페덱의 눈부신 호투를 마무리 하는 상징적인 순간이었다.

경기 후 강민호는 당시 상황에 대해 "(강)백호를 상대로 앞선 타석에서 커브로 삼진과 땅볼을 유도했는데, 마지막에도 페덱이 커브를 또 누르더라. 그래서 내가 직구로 바꿨다"라며 "처음엔 긴가민가해 하길래 내가 세 번이나 몸쪽 직구 사인을 눌렀다. 결국 삼진을 잡고 내려와서 장난으로 때리면서 '내가 왜 강백호가 무섭냐, 직구로 승부하라고 했잖아'라고 말했다"며 웃어 보였다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 강민호, 페덱이 경기를 지켜보고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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사실 페덱은 9월 들어 다소 주춤한 모습을 보였다.

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강민호는 그 원인과 해결책을 확실히 알고 있었다. 강민호는 "앞선 NC전에서 좀 맞았지만, 그게 터닝포인트가 됐다. 워낙 변화구 완성도가 좋은 투수라 그동안 나와 페덱 모두 변화구 의존도가 높았다"며 "NC전에서 실점하긴 했지만 몸쪽 직구를 많이 던지면서 본인 스스로 직구에 대한 자신감이 많이 붙었을 것이다. 그래서 오늘도 직구를 적극적으로 활용했다"고 설명했다.

서로를 믿는 '쌍방' 호흡, 뷰캐넌 시절 찰떡궁합의 재현

페덱과 강민호의 호흡은 완벽한 '쌍방향 커뮤니케이션'으로 발전했다.

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강민호는 "서로 사인을 교환할 때 걔가 눌렀을 때 내가 바꾸고 싶으면 바꾸고, 내가 눌렀을 때 자기가 던지고 싶어 하면 인정하고 던지게 한다"며 "경기가 시작되면 복잡하게 생각하지 말고 최대한 심플하게 가자고 이야기한다. 타순이 한 바퀴 돌았어도 눈에 보이는 대로 리드할 테니 그냥 믿고 따라오라고 주문했다"고 전했다.

이러한 강민호의 전폭적인 신뢰와 노련한 리드에 페덱 역시 감사를 표했다.

페덱은 "경기 초반부터 팀 타선이 득점 지원을 해줘 자신 있게 던질 수 있었다"며 "강민호 선수의 리드가 정말 좋았다. 경기 전에는 진지하게 많은 이야기를 나누며 의견을 조율하고, 경기 중에는 서로를 믿고 즐겁게 하려고 하는데 그런 부분들이 좋은 결과로 이어지고 있다"고 신뢰를 보냈다.

이어 6회에도 154㎞ 강속구로 강백호를 잡아낸 데 대해 "6회까지 전력 투구를 하기 위해 경기 중간중간 힘을 일정 부분 분배하며 투구했던 것이 원동력이었다"고 덧붙였다.

과거 뷰캐넌의 전담 포수로 완벽한 호흡을 맞추며 팀의 마운드를 이끌었던 강민호.

이제는 새로운 외국인 에이스 페덱과 '티키타카'를 주고받으며 다시 한번 삼성의 안방을 든든하게 지키고 있는 강민호. 선두 탈환을 향해 막판 급피치를 올리고 있는 삼성의 남은 경기에서 페덱 강민호의 '찰떡궁합' 케미가 중요해졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com