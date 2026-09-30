'문보물' 아니었어? 쐐기타 쳤는데 '불펜 수납'이라니…"내가 문제였던 것 같다"

환호하는 문보경 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기 8회초 2사 1,2루. 문보경이 1타점 1루타를 친 뒤 환호하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

중요한 순간엔 문보경 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기 8회초 2사 1,2루. 문보경이 1타점 1루타를 치고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 이종서 기자] "제가 문제였던 거 같아요."

문보경(26·LG 트윈스)은 2026 아이치-나고야 아시안게임 일본과의 결승전 장면을 더그아웃에서 제대로 지켜보지 못했다. 지난 3월 타율 4할3푼8리 2홈런 11타점을 기록하며 '문보물'로 불렸던 그였다.

찬스에서 강한 모습을 보여주는 등 담대한 스윙을 했던 그였지만, '병역 혜택'으로 후배의 인생이 걸린 아시안게임은 또 달랐다.

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간절한 만큼, '징크스'가 생겼다. 문보경은 "지명타자였다. 밖에서 볼 때마다 안타 맞고 안 좋은 순간이 나오더라. 그냥 불펜장에 있었다"고 했다.

한국은 2회초 선취점을 냈지만, 이후 찬스를 살리지 못하며 달아나는 점수를 좀처럼 만들지 못했다. 결국 7회말 1실점을 하면서 1-1 균형이 맞았다.

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8회초 김지찬이 2루타를 친 뒤 조형우의 희생번트로 찬스를 만들었다. 이후 김주원의 볼넷과 정준재의 땅볼로 만들어진 2사 1,3루 찬스. 김도영이 내야 안타를 치면서 균형을 깼다. 이어 문보경의 적시타로 달아나는 점수까지 만들어졌다.

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3-1로 앞선 9회말 2사 주자없는 상황. 불펜장에 있던 문보경은 조심스럽게 나왔다. 금메달의 순간은 함께 하고 싶은 마음이었다.

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마운드에 있던 박영현은 삼진과 유격수 뜬공으로 2아웃을 잡았다.

문보경, 홈런 직감 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 1회초 2사 주자 2루 한국 문보경이 2점 홈런을 치고 타구를 바라보고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

문보경이 더그아웃으로 오자 다시 한 번 상황이 이상하게 흘러갔다. 볼넷에 이어 안타가 나오면서 2사 1,2루 위기에 몰렸다. 홈런 한 방이면 끝내기 패배가 되는 순간. 문보경은 결국 다시 불펜장으로 향했다. 결국 마운드에 있던 박영현이 3구 삼진으로 마지막 아웃카운트를 올리면서 금메달을 확정지었다.

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문보경은 "마지막 2아웃이 되고 나왔는데 볼넷에 안타를 맞아서 다시 들어갔다"라며 "내가 문제였던 것 같다"고 이야기했다.

금메달을 땄기에 웃으면서 할 수 있는 이야기였다. 노시환과 더불어 야수조 '맏형'인 문보경에게는 그만큼 금메달이 간절했다. 문보경은 이미 2023년 열린 항저우 아시안게임 금메달로 '병역 혜택'을 받았다.

여전히 20대 중반이지만, 맏형 역할을 소화해야만 했다. 문보경은 "아직 나도 어리다"고 웃으며 "그런데 어쩌다보니 야수 중에서는 가장 형이라서 부담이 많이 되기도 했다. 뭔가 경험했던 걸 이야기 해줘야 하는데 (일본전에) 지고난 뒤에는 무슨 이야기를 할까 고민도 많이 했던 것 같다. 그런데 이야기해주기 전에 선수들의 멘털이 대단했다"라며 "끝에 웃을 수 있어서 좋다"고 이야기했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com