'충격 붕괴' KIA, 이 선수부터 꼬였다…"10구단 불펜 왼손 중 제일 강한 애" 적장도 경계했는데

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 곽도규가 마운드에서 내려오고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "지금 10개 구단 불펜에서 왼손 타자한테 왼손, 제일 강한 애가 곽도규 아니에요?"

이강철 KT 위즈 감독은 29일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 우려의 목소리를 냈다. 곽도규가 지난 5월 합류한 이후로는 KIA 불펜 공략에 애를 먹고 있다는 것.

이 감독은 "KIA가 뒤쪽 불펜이 세다. 우리 주축 타자들이 왼손인데, 곽도규가 좋아서. 우리가 처음에 KIA에 이길 때가 곽도규가 없을 때였다. 그때 5승1패 했던 것 같다. 곽도규 들어오면서 어려워졌다. 지금 10개 구단 불펜에서 왼손 타자한테 왼손이, 제일 강한 애가 곽도규 아닌가. 내 느낌에 왼손 타자한테 나와서 치는 것을 별로 거의 못 봤다. 나도 그냥 오른손을 내든가 해야 한다"며 고개를 가로저었다.

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실제로 곽도규는 이날 경기 전까지 올해 KT 상대 4경기에 등판해 3홀드, 3⅔이닝, 무실점을 기록하고 있었다.

KIA가 5-4로 앞선 7회초. 이범호 KIA 감독은 선발투수 아담 올러를 마운드에서 내리고, 곽도규를 올렸다. KT는 김현수-안현민-힐리어드 중심 타선 차례였다. 우타자는 안현민뿐이었다. 김현수는 이날 올러에게 만루 홈런을 치면서 좋은 감을 뽐냈고, 힐리어드도 올 시즌 39홈런을 친 만만치 않은 상대. 곽도규가 첫 테이프를 잘 끊어주길 기대했다.

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하지만 곽도규는 선두타자 김현수에게 안타를 허용하며 경기를 어렵게 풀어 갔다. 우타자 안현민은 사구. 곽도규는 무사 1, 2루 위기에서 힐리어드를 유격수 인필드플라이 아웃으로 처리하고 전상현으로 교체됐다. 곽도규가 3타자를 깔끔하게 막고 8회로 넘어가길 바랐던 첫 구상이 꼬였다.

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전상현은 아웃카운트 2개를 잘 처리하면서 곽도규의 실점 위기를 넘겼지만, 결과적으로 KIA는 KT전에 강한 불펜 2명을 7회부터 너무 빨리 소진했다.

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8회 등판한 조상우는 2사 후 최원준을 볼넷으로 내보내자 이의로 교체됐다. 이의리는 김현수를 4구 만에 2루수 땅볼로 잘 돌려세웠다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 2사 만루 KT 김상수에게 밀어내기 볼넷을 허용한 KIA 이의리가 자책하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 2사 만루 KT 김상수가 밀어내기 볼넷으로 경기를 원점으로 돌리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

문제는 9회였다. 이의리는 팀 사정상 마무리를 맡고 있지만, 전문 불펜은 아니기에 멀티이닝은 편차가 있는 편이다. 앞에서 곽도규와 전상현 카드를 이미 소진했기에 이의리에게 아웃카운트 4개를 맡길 수밖에 없었는데, 안현민과 힐리어드에게 안타를 허용하면서 무사 1, 2루 위기를 만들고 불안하게 시작했다. 이후 아웃카운트 2개를 잡으면서 고비를 넘기나 했는데, 오윤석을 사구로 내보내는 바람에 만루가 됐다.

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KIA는 여기서 한번 더 교체를 고민했겠지만, 이의리를 믿는 쪽을 택했다. 그러나 애석하게도 노련한 김상수는 볼카운트 1B2S로 몰렸는데도 이의리의 슬라이더 3개에 전혀 반응하지 않고 밀어내기 볼넷을 얻었다. 5-5.

KT는 동점을 만든 순간부터 기세가 올랐다. 불펜 총력적으로 꾸역꾸역 버티는 데는 결국 한계가 있었다.

결승타를 장식한 안현민은 "계속 우리에게 기회가 왔는데, 잔루가 많아서 계속 기회를 못 잡고 있었다. 어쨌든 9회에 힘든 상황이었는데, (김)상수 선배가 밀어내기 볼넷을 얻은 게 되게 크다고 생각한다. 거기서부터 풀렸다"고 했다.

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연장 10회 KIA는 성영탁과 정해영으로 버텨보려 했으나 역부족이었다. 결국 5대8로 패해 3위 LG 트윈스와 1경기차까지 좁힐 절호의 기회를 놓쳤다.

KT와 차이는 결국 확실한 마무리투수 보유 여부였다. KT는 승기를 잡으면 박영현을 투입해 틀어막을 준비가 돼 있었고, 박영현은 마지막 1⅓이닝을 책임져 승리투수가 됐다. 선발투수 로건 앨런이 3이닝 만에 강판된 불리한 상황에서 오원석을 2이닝 롱릴리프로 썼고, KIA 공격이 막히기 시작하자 손동현과 김정운도 멀티 이닝을 끌고 가면서 계속 KIA에 흐름을 주지 않았다.

KIA는 올 시즌이 다 끝나도록 고정 마무리를 정하지 못했다. 정해영이 시즌 초반 슬럼프에 빠져 2군으로 내려간 뒤로 성영탁이 바통을 잘 이어 받는 듯했지만, 6월 이후 체력이 떨어지면서 마무리를 내려놓아야 했다. 전반기 막바지부터 집단 마무리 체제가 유지되고 있다. 후반기부터는 이의리가 마무리를 거의 도맡아 하고 있긴 하지만, 박영현과 같은 안정감은 아직이다. 이의리는 여전히 뒤를 대비해야 하는 마무리다. 그래서 곽도규로 기선을 제압하려 했던 건데, 1위 KT의 저력에 고개를 숙였다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 패한 KIA 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com