"내가 물러나는 게 최선" 2경기 남겨놓고 주니치 이노우에 감독 사퇴 발표, 그런데 평균 관중 3만5687명 꼴찌팀 맞나[민창기의 일본야구]

주니치의 이노우에 감독이 올 시즌을 끝으로 사퇴한다고 발표했다. 주니치는 2경기를 남겨놓고 꼴찌가 유력하다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS

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주니치 드래곤즈의 이노우에 가즈키 감독(55)이 이번 시즌을 끝으로 팀을 떠난다. 이노우에 감독은 29일 팀 훈련이 끝나고 취재진과 만나 다음 경기 얘기를 하다가 갑자기 사퇴를 발표했다. 그는 "10월 3일 최종전 후 사퇴한다"고 했다. 시즌 초부터 부상자가 많이 나오고 전력 운용에 어려움이 있었는데 이겨내지 못 한 건 감독 책임이라고 했다. 자신이 물러나는 게 최선이라고 했다.

주니치는 10월 1일 히로시마 카프전, 3일 야쿠르트 스왈로즈전을 남겨놓고 있다. 두 경기 모두 원정 일정이다. 홈 팬들에게 제대로 작별 인사도 못하고 떠나게 됐다.

59승2무80패, 승률 0.424. 주니치는 시즌 종료를 앞둔 30일 현재 5위 히로시마에 1.5경기 뒤진 6위다. 히로시마가 5경기를 남겨놓고 있는 가운데 2년 만의 꼴찌 추락이 유력하다. 팀 창단 90주년에 최악의 성적이 났다.

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시즌 전엔 희망이 넘쳤다. 대다수 전문가가 한신 타이거즈 2연패를 점치면서, 주니치가 A클래스(6개팀 중 1~3위)로 올라갈 것이라고 전망했다. 이노우에 감독 취임 첫해인 지난해 4위를 했는데 올해 더 좋아질 것으로 내다봤다.

그러나 주니치는 올 시즌 한 번도 승률 5할, A클래스에 진입하지 못했다. 출발부터 안 좋았다. 히로시마와 원정 개막 3연전에서 스윕을 당했다. 세 경기를 연달아 1점차로 내줬다. 개막 5연패로 시작해 5월 1일까지 28경기에서 20패를 기록했다. 지난 8월 5연승을 올리고, 3위에 1.5경기차로 따라붙었지만 뒷심을 이어가지 못했다.

주니치는 다쓰나미 감독 시절인 2022~2024년, 3년 연속 센트럴리그 꼴찌를 했다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS

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'레전드' 다쓰나미 가즈요시 감독(57)이 이끌었던 2022~2024년, 주니치는 3년 연속 바닥을 벗어나지 못했다. 뒤를 이은 이노우에 감독도 암흑기를 끝내지 못했다. 올해까지 꼴찌를 하면 최근 5년 중 4번이 된다. 다쓰나미 감독은 2년 연속 바닥을 찍고 재신임을 받았는데 이노우에 감독은 달랐다. 구단에 먼저 사퇴 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

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일본 언론은 주니치 출신인 이바타 히로카즈 전 WBC 일본대표팀 감독(51), 아라키 마사히로 구단 본부장 보좌역(49) 등이 차기 사령탑 후보라고 했다. 시마 모토히로 수석코치(42)의 내부 승격 가능성도 있다.

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팀 쇄신을 위해 외부에서 능력 있는 야구인을 데려와야 한다는 목소리도 있다. 세이부 라이온즈를 2018~2019년 우승으로 이끈 쓰지 하쓰히코 전 감독(68), 소프트뱅크를 5차례 리그 우승으로 인도한 구도 기미야스 전 감독(63)이 거론된다. 요미우리 2군 감독을 지낸 구와타 마스미(58) 이름도 나왔다.

팀 성적과 별개로 흥행은 잘 된다. 주니치는 올 시즌 홈에서 열린 71경기에 관중 253만3782명을 동원했다. 경기당 평균 3만5687명이 입장했다. 한신(4만

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이바타 전 일본대표팀 감독. 주니치 출신으로 주니치 차기 감독 후보로 거론된다. 사진캡처=일본야구대표팀 홈페이지

1574명), 요미우리 자이언츠(3만9724명)에 이어 센트럴리그 3위다. 퍼시픽리그를 포함하면 소프트뱅크 호크스(3만9047명)에 이어 12개팀 중 4위다. 전통의 명문 한신과 요미우리는 1위 경쟁 중이고, 소프트뱅크는 3년 연속 우승을 확정했다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com