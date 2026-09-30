4년 만에 가을야구 돌아온 김하성, 부상 위험에도 도루 저지…NLWS 1차전 2타수 무안타, 애틀랜타는 역전승

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 포스트시즌 첫 경기에 선발 출전했으나 무안타에 그쳤다.

김하성은 30일(한국시각) 홈구장 트루이스트파크에서 펼쳐진 필라델피아 필리스와의 내셔널리그 와일드카드시리즈(NLWS)에 9번 타자-유격수로 출전해 2타수 무안타 2삼진을 기록했다. 샌디에이고 시절이던 2022년 이후 4년 만에 포스트시즌에 출전한 김하성은 타석에서 아쉬운 모습을 보였지만, 수비에서 도루 저지를 성공시키며 무난한 수비력을 선보였다.

2회말 첫 타석이 꽤 아쉬웠다. 1회초 선취점을 내준 애틀랜타가 동점을 만든 가운데, 김하성은 2사 1, 3루 역전 찬스에서 필라델피아 선발 헤수스 루자르도를 만났다. 김하성은 몸쪽으로 붙인 3개의 공을 잇달아 골라내면서 3B의 유리한 카운트를 만들었다. 96.6마일 싱커를 흘려 보낸 김하성은 97.2마일 포심 패스트볼을 커트해냈으나, 몸쪽으로 깊숙하게 들어온 98마일 포심 패스트볼에 방망이를 돌렸다가 파울팁 삼진으로 물러났다.

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3회초 수비에서는 아찔한 장면이 연출됐다. 1사후 사구를 맞고 출루한 트레아 터너가 카일 슈와버의 내야 뜬공에 이어 브라이스 하퍼 타석 때 크리스 셰일의 견제구에 스타트를 끊었다. 1루수 맷 올슨은 지체없이 2루로 공을 뿌렸고, 베이스 커버에 들어간 김하성의 태그로 이어졌다. 그런데 터너가 그대로 몸을 밀고 들어와 김하성과 충돌했다. 다행히 부상으로 이어지진 않았지만, 자칫하면 다칠 수도 있었던 장면이다.

5회말 선두 타자로 나선 김하성은 루자르도가 1B2S에서 뿌린 5구째 몸쪽 낮은 코스의 85.8마일 스위퍼에 헛스윙 삼진으로 물러났다. 김하성은 애틀랜타가 2-3으로 뒤진 7회말 대타 도미닉 스미스와 교체돼 경기를 마무리 했다.

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애틀랜타는 이날 필라델피아에 5대3으로 역전승 했다. 2-3으로 뒤지던 8회말 2사 1, 2루에서 오스틴 라일리가 우중월 스리런포를 터뜨리면서 전세를 뒤집었고, 9회말 마운드에 오른 라이젤 이글레시아스가 무실점 투구를 펼치며 2점차 승리를 완성했다.

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이날 승리로 애틀랜타는 3전2선승제 NLWS 기선 제압에 성공함과 동시에, 1승만 추가하면 LA 다저스가 기다리고 있는 5전3선승제 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에 진출하게 된다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com