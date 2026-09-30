"가릴 처지가 아니다." 한국전에 던졌던 국대출신 33세이브 日좌완 한국올까

'아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 2017' 결승전 대한민국과 일본의 경기가 19일 일본 도쿄돔에서 열렸다. 일본 선발투수 다구치 가즈토가 역투하고 있다.도쿄돔(도쿄)=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2017.11.19/

17일 일본 도쿄돔에서 열린 2023 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 한국과 일본의 경기. 일본 K.다구치가 역투하고 있다. 도쿄(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.11.17/

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[스포츠조선 권인하 기자]일본프로야구에서 33세이브를 거둔 왼손 투수가 내년에 KBO리그 마운드에서 던질까.

일본 프로야구에서 각 구단이 선수 정리 작업에 들어간 가운데 야쿠르트 스왈로스가 3년전 33세이브를 기록했던 왼손 불펜 투수를 방출 통보했다. 다구치 가즈토는 방출 통보를 받은 뒤 일본내 타구단은 물론, 미국과 한국 등 해외 무대까지 폭넓게 이적할 곳을 찾겠다고 했다.

다구치는 구단 사무소를 방문해 전력외 통보를 받은 뒤 "몸이 움직이는 한 야구는 계속하고 싶다. 어디서든 야구만 할 수 있다면, 최근 수년간의 내 성적을 돌아보았을 때 (계약 조건 등을) 가릴 처지가 아니다"라며 현역 연장에 대한 강한 의지를 드러냈다.

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1995년생인 다구치는 내년이면 32세다. 1m71로 신장이 작은 편인 다구치는 140㎞대의 직구와 슬라이더, 포크볼, 컷패스트볼, 투심 등을 주로 던지고 체인지업과 슬로 커브까지 더한다.

2013년 드래프트 3위로 요미우리 자이언츠에 입단한 다구치는 선발투수로 2016년에 10승, 2017년에 13승을 기록했다. 2021년엔 야쿠르트로 이적해 2022년 18홀드를 기록했고, 2023년엔 마무리로 33세이브를 올렸다.

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2024년에 41경기 13홀드, 지난해 36경기 11홀드 등 불펜 투수로 활약했지만 올시즌엔 14경기 등판에 1홀드 평균자책점 3.14를 기록하는데 그쳤다. 통산 381경기에 등판해 48승57패 44세이브 69홀드 평균자책점 3.32를 기록했다.

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'2019 WBSC 프리미어12' 슈퍼라운드 대한민국과 일본의 경기가 16일 일본 도쿄돔에서 열렸다. 9회초 일본 다구치가 역투하고 있다. 도쿄(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2019.11.16/

17일 일본 도쿄돔에서 열린 2023 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 한국과 일본의 경기. 일본 K.다구치가 역투하고 있다. 도쿄(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.11.17/

2017 APBC 대표팀으로 한국과의 결승전에서 던진적도 있고 2019 프리미어12에서도 일본 대표팀으로 한국과의 슈퍼라운드에서 마운드에 올랐다. 2023년 APBC에서도 한국전에 던져 한국 팬들에게도 알려진 인물이다.

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2023년 협상 때 향후 메이저리그 도전 의사를 내비치기도 했던 다구치다. 특히 동갑내기 좌완 투수인 마쓰이 유키가 샌디에이고 파드리스로 이적했을 때 마쓰이에게 "반드시 뒤따라가겠다"라고 의지를 보였던 그다.

푸에르토리코 윈터리그에서 자신의 실력을 보여주면서 오퍼를 기다린다. 지난해에 이어 2년 연속 참가할 계획이다. 다구치는 "마운드에 설 기회가 있다면 어디든 뛰어들고 싶다"라고 말했다.

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KBO리그는 아시아쿼터 제도가 있어 다구치가 뛸 기회는 분명히 있다. 몸값이 적긴 하지만 그에게 필요한 것은 던질 수 있는 기회다. 그가 KBO리그에서 실력을 보여준다면 원하는 메이저리그 진출도 노릴 수 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com