스리피트 노리는 LAD는 '공공의 적'인가? "어떤 의도를 갖고 여론을 호도하려는 것"

LA 다저스 오타니 쇼헤이는 올시즌 3년 만에 투타 겸업으로 시즌을 맞았지만 부담을 이기지 못하고 중도에 포기했다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스는 이번 포스트시즌서도 '공공의 적'으로 몰리고 있다.

월드시리즈 3연패를 목표로 한다는 점에서 그렇지만 올해도 풍부한 자금력을 앞세워 가장 비싼 전력을 구성했기 때문에 상대적 박탈감 또는 위화감을 조성했다는 이유에서다.

다저스는 올해 선수단에 쏟아부은 인건비, 즉 페이롤(payroll) 부문서 3억8038만달러로 2년 연속 1위에 올랐다. 그러나 단지 돈을 앞세워 전력을 구축해 톱클래스 성적을 냈다는 이유로 다저스를 '악'으로 규정하는 건 바람직하지 않다는 의견이 적지 않다.

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현지 매체 다저스네이션은 30일(이하 한국시각) '다저스 비판자들에 대응하는 법: 플레이오프 관전 가이드'라는 제목의 기사에서 흥미로운 주장을 펼쳤다.

왼쪽부터 오타니 쇼헤이, 프레디 프리먼, 야마모토 요시노부. AP연합뉴스

이 매체는 '포스트시즌이 개막한 가운데 메이저리그의 악으로 통하는 다저스가 스리피트(three-peat)를 향해 나아감에 따라 그들을 향한 비판의 목소리는 더욱 커질 것이지만, 안티 팬들의 주장과 달리 다저스는 결코 불공정한 혜택 덕분에 성공한 게 아니다. 누군가 그런 얘기를 한다면 어떤 의도를 갖고 여론을 호도하려는 것일 뿐'이라고 했다.

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다저스가 값비싼 슈퍼스타들을 끌어모아 매년 성공적인 시즌을 만들어가고 있다는 일부 비판이 틀렸다는 얘기다. 실제 페이롤 상위권 팀들이 '반드시' 좋은 성적을 거둔다는 역사적, 통계적 근거는 없다.

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올시즌 페이롤 상위 10팀 중 포스트시즌에 오른 건 다저스, 뉴욕 양키스(3위), 필라델피아 필리스(4위), 애틀랜타 브레이브스(6위), 시카고 컵스(7위), 휴스턴 애스트로스(8위), 샌디에이고 파드리스(9위) 등 7곳이다.

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뉴욕 메츠(2위), 토론토 블루제이스(5위), 디트로이트 타이거스(10위)는 이번 가을야구에 초대받지 못했다.

그런데 페이롤 하위 10팀 중 클리블랜드 가디언스(30위), 시카고 화이트삭스(26위), 탬파베이 레이스(23위) 등 3팀도 이번 포스트시즌에 참가한다.

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데이브 로버츠 다저스 감독이 지난 18일(한국시각) NL 서부지구 우승을 확정한 뒤 세리머니에서 맥주 세리머니를 받고 있다. Imagn Images연합뉴스

물론 빅마켓 구단, 돈을 많이 쓰는 팀이 대체적으로 좋은 성적을 거두는 건 자연스러운 이치고, 경쟁과 시장 논리에도 부합한다. 모든 팀들이 포스트시즌에 나가기 위해 한정된 재정 범위에서 최대한의 전력 강화를 모색하고 있다는 것도 사실이다.

그런데 유독 다저스를 향해서만 자본력을 부각해 스몰마켓 구단의 경쟁력 약화의 이유로 강조하는 것은 옳지 않다는 게 이 매체의 주장이다.

다저스네이션은 '다저스에 비판적인 사람들은 으레 가난한 구단이 뛰어난 성적을 낼 수는 있겠지만 그래도 돈이 성적에 큰 도움이 되는 건 사실이라고 말한다. 그러나 메츠의 사례를 향해서는 그런 말은 쏙 들어갈 것'이라고 했다.

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클리블랜드 가디언스 선수들이 지난 27일(한국시각) AL 중부지구 우승을 확정한 뒤 축하 세리머니를 하고 있다. AP연합뉴스

또 다른 매체 디 애슬레틱 켄 로젠탈 기자는 최근 칼럼에서 '물론 시스템 개선이 필요한 것은 분명하지만, 경쟁 균형(competitive balance)이 목표라면 실제 상황은 겉보기보다 훨씬 더 균형에 가깝다'고 주장했다. 팀간 전력 불균형이 과거에 비해 개선됐다는 얘기다.

10년 전인 2016년 페이롤 '톱10' 중 포스트시즌에 오른 팀은 다저스, 보스턴 레드삭스, 컵스, 샌프란시스코 자이언츠, 텍사스 레인저스, 볼티모어 오리올스 등 6곳이다. 비중으로 따지면 그해 포스트시즌 진출 10팀 중 60%에 해당한다. 올해 이 수치는 58.3%(12팀 중 7팀)로 오히려 줄었다. 로젠탈 기자 주장의 근거가 된다.

크레이크 카운셀 시카고 컵스 감독은 올초 '오타니 룰'에 불만을 드러냈다. AFP연합뉴스

올시즌 초 크레이그 카운셀 컵스 감독은 '오타니 룰'에 불만을 드러낸 바 있다. 다저스가 오타니 쇼헤이를 투수와 타자로 모두 쓸 수 있는데, 로스터에서는 한 자리만 차지하니 다저스에 특혜이고 불공정한 규정이라는 주장이었다.

하지만 카운셀 감독의 의견을 틀렸다. 어느 팀이든 오타니와 같은 투타 겸업 선수를 쓸 수 있고, 실제 일부 팀들은 투타 겸업 선수를 육성 중이다.

게다가 다저스는 오타니를 통해 얻은 이점 만큼이나 비용도 컸다는 점을 간과해서는 안된다. 그는 올시즌 3년 만에 투타 겸업으로 시즌을 맞았으나, 부담을 이기지 못하고 7월 초 피칭을 중단했고 9월에는 부상자 명단에 올랐다.

올겨울 메이저리그는 중대한 기로를 맞는다. '샐러리 캡'을 놓고 구단주들과 선수노조가 팽팽히 맞서고 있기 때문이다. 새 노사단체협약에 합의하지 못하면 내년에는 시즌이 단축되거나 아예 열리지 않을 수도 있다는 우려가 크다. 30구단 전부가 샐러리 캡에 우호적인 건 아니다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com