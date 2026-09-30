'1회부터 선발 쫓아낸 화이트삭스 눈야구'→무라카미 1타점 2득점, 휴스턴에 6대3, WC 1차전 기선제압

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무라카미. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 6번 시드의 반란이 적지 휴스턴에서 터졌다. 시카고 화이트삭스가 가을야구 첫판부터 아메리칸리그(AL) 서부지구 챔피언 휴스턴 애스트로스를 완벽하게 무너뜨리며 디비전시리즈(ALDS) 진출을 눈앞에 뒀다.

화이트삭스는 30일(한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨파크에서 열린 AL 와일드카드 시리즈(3전2선승제) 1차전 원정 경기에서 투타의 압도적인 집중력을 앞세워 휴스턴에 6대3 완승을 거뒀다. 적지에서 값진 1승을 먼저 챙긴 화이트삭스는 남은 2경기 중 1승만 보태면 ALDS 티켓을 거머쥔다.

경기 시작과 동시에 팽팽했던 균형이 시카고 쪽으로 급격히 기울었다. 휴스턴 선발 A.J. 블루바흐가 극심한 제구 난조로 무너진 틈을 화이트삭스 타선이 물어뜯었다.

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1회 1사 후 샘 안토나치의 볼넷과 카일 틸의 상대 1루수 실책 출루, 미겔 바르가스의 볼넷으로 만든 1사 만루 찬스. 전날 'ALL-MLB팀' 1루수 후보에 이름을 올렸던 일본인 거포 무라카미 무네타카가 침착하게 중견수 희생플라이를 날려 귀중한 선취점을 뽑아냈다. 블루바흐는 아웃카운트 단 2개만 잡고 공 27개(3볼넷)만 던진 채 강판당했다.

기세가 오른 시카고는 2회초 브레이든 몽고메리와 체이스 마이드로스의 연속 안타, 콜슨 몽고메리의 사구로 무사 만루를 만들었다. 이어 타석에 선 안토나치가 좌익수 앞에 떨어지는 2타점 적시타를 작렬하며 스코어를 단숨에 3-0으로 벌렸다.

샘 안토나치. AFP연합뉴스

무라카미. AFP연합뉴스

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화이트삭스는 경기 중반에도 공세를 늦추지 않았다. 4회초 선두타자로 나선 유망주 콜슨 몽고메리가 휴스턴의 세번째 투수 미겔 울로라의 3구 94.8마일(약 153㎞) 패스트볼이 높게 들어오자 가운데 담장을 훌쩍 넘어가는 비거리 139m짜리 솔로 홈런을 쏘아 올렸다.

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5회초에는 1사 만루 찬스에서 마이드로스의 유격수 땅볼 희생타 때 볼넷으로 출루했던 3루 주자 무라카미가 홈을 밟아 5-0까지 달아났다.

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7회초에도 무라카미와 랜달 그리칙의 연속 안타와 희생번트로 만든 1사 2, 3루에서 휴스턴의 여섯번째 투수 베넷 수자의 폭투를 틈타 무라카미가 득점에 성공, 6-2로 도망가며 휴스턴의 추격 의지를 꺾었다. 무라카미는 이날 결승 희생플라이 포함 1타점 2득점을 올리며 큰 경기 해결사 면모를 톡톡히 뽐냈다.

휴스턴도 호락호락 물러서진 않았다. 5회말 2사 후 넬슨 벨라스케스가 좌측 담장을 넘기는 투런 홈런을 터뜨려 5-2로 따라붙었고, 8회 2사 1, 3루에서는 베테랑 호세 알투베가 3루수 내야 땅볼을 쳤다. 하지만 3루수 무라카미의 송구 실책으로 비디오 판독 끝에 세이프 판정을 받은 알투베가 타점을 올리며 6-3까지 턱밑 추격했다.

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호세 알투베. 연합뉴스

하지만 화이트삭스의 불펜진은 단단했다.

선발 하겐 스미스가 3이닝 2피안타 무실점으로 마운드를 내려간 뒤, 4회 등판한 강속구 투수 조단 힉스가 1⅓이닝 무실점으로 승리 투수가 됐다. 백미는 7회 2사 2루 위기에서 마운드에 오른 영건 그랜트 테일러였다. 테일러는 9회 경기 종료 순간까지 2⅓이닝 동안 무려 탈삼진 5개를 솎아내는 위력적인 구위로 휴스턴 강타선을 잠재우며 완벽한 세이브를 올렸다. 정규시즌 턱걸이 6번 시드로 가을야구에 합류한 화이트삭스가 '가을 강자' 휴스턴의 심장부를 폭격하며 먼저 웃었다. 벼랑 끝에 몰린 서부지구 챔피언 휴스턴이 2차전에서 반격을 가할지, 화이트삭스가 기세를 몰아 적지에서 ALDS 진출 축포를 쏠지 관심이 쏠린다.

그랜트 테일러. AFP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com