[오피셜]'충격 소식' 송성문 이름 없었다! 끝내 탈락, 왜 예측 빗나갔나

송성문. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]샌디에이고 파드리스가 결국 송성문을 로스터에서 제외했다.

샌디에이고는 30일(이하 한국시각)부터 미국 샌디에이고 펫코파크에서 메이저리그(MLB) 포스트시즌 내셔널리그 와일드카드 시리즈(3전 2선승제) 시카고 컵스와의 맞대결을 펼친다.

샌디에이고는 컵스와의 첫 경기를 앞두고 와일드카드 시리즈 로스터를 확정해 공식 발표했다. 이 명단에 한국인 메이저리거 송성문의 이름은 빠져있었다. 당초 샌디에이고가 멀티 백업 요원인 송성문을 로스터에 포함시킬 것이라는 관측이 나왔으나, 구단은 끝내 선택하지 않았다.

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샌디에이고는 내야수 6자리를 잰더 보가츠, 제이크 크로넨워스, 매니 마차도와 개빈 시츠, 타이 프랜스, 미겔 안두하로 채웠다. 송성문이 빠진 자리를 안두하가 꿰찼다. 로스터 진입 가능성도 있었지만 빠진 선수는 송성문을 포함해 완디 페랄타, 랜디 바스케즈 정도다.

이밖에도 샌디에이고는 첫 경기 선발인 마이클 킹과 워커 뷸러, 마쓰이 유키, 메이슨 밀러 등을 포함해 총 11명의 투수들을 로스터에 포함시켰고, 3포수 체제를 구축했다. 외야수는 페르난도 타티스 주니어와 잭슨 메릴, 사마드 테일러, 오스틴 헤이스, 더스틴 해리스, 제이스 보웬까지 6명이다.

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샌디에이고가 포스트시즌 어느 단계까지 진출할 수 있을지는 미정이나, 송성문은 일단 와일드카드 시리즈에서 자신의 첫 가을야구 경험을 할 수 없게 됐다.

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올 시즌을 앞두고 포스팅 시스템을 통해 메이저리그에 진출한 송성문은 샌디에이고와 4년 총액 1500만달러 보장을 받는 계약을 체결했다. 3년 후에는 옵트아웃 조항이 포함됐다.

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올시즌 마이너와 빅리그를 오가며 내야 백업, 대주자 요원으로 활약한 송성문은 정규 시즌 78경기에서 타율 1할9푼1리(131타수 25안타) 1홈런 17타점 OPS 0.535의 성적을 기록했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com