'언더독' 화이트삭스 大반란→전략적 불펜데이 성공…휴스턴, 지구 우승에 목매다 선발 과부하 '패착' [WCS 포커스]

샘 안토나치가 30일 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 아메리칸리그 와일드카드 시리즈 1차전 1회말홈 플레이트로 슬라이딩하며 휴스턴 포수 야이너 디아즈를 제치고 득점했.AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 경기 전 선수 소개 때 더그아웃을 뛰쳐나오다 홀로 발이 엉켜 넘어진 샘 안토나치의 촌극. 그것이 이날 시카고 화이트삭스가 범한 처음이자 유일한 실수였다. 6번 시드의 '언더독' 화이트삭스가 적지에서 아메리칸리그 서부지구 챔피언 휴스턴 애스트로스를 6대3으로 완파하고 2005년 월드시리즈 제패 이후 무려 21년 만의 포스트시즌 시리즈 승리를 눈앞에 뒀다.

양 팀 모두 선발을 아끼고 '불펜 게임'을 선택했으나, 그 질과 결과는 하늘과 땅 차이였다. 화이트삭스는 철저한 계산하에 전략적으로 불펜 데이를 감행한 반면, 휴스턴은 텍사스 레인저스를 따돌리고 서부지구 우승을 확정 짓느라 시즌 막판 주전 선발진을 모두 소진해 울며 겨자 먹기로 불펜 게임에 나섰다. 휴스턴 오프너 A.J. 블루바흐는 27개 투구 중 스트라이크가 13개에 불과할 정도로 제구가 흔들리며 1회도 채우지 못하고 강판당했다.

화이트삭스는 30일(한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨파크에서 열린 아메리칸리그(AL) 와일드카드시리즈(3전 2선승제) 1차전에서 선발 전원급 투수 운용과 무시무시한 타선 응집력을 앞세워 휴스턴을 침몰시켰다. 화이트삭스는 2, 3차전 중 단 1승만 더 보태면, 2005년 내셔널리그에 있던 휴스턴을 4전 전승으로 스윕하고 정상에 올랐던 월드시리즈 이후 무려 21년 만에 감격스러운 가을야구 시리즈 승리를 확정 짓게 된다.

Advertisement

Advertisement

이날 경기의 가장 드라마틱한 주인공은 유망주 콜슨 몽고메리였다. 몽고메리는 올 정규시즌 메이저리그 단일 시즌 역대 최다 삼진이라는 불명예 신기록(227삼진)을 세우며 고개를 떨궜던 타자다. 결국 사령탑은 가을야구 첫판에서 몽고메리를 올 시즌 처음으로 9번 타순까지 내리는 강수를 뒀다.

샘 안토나치가 30일 텍사스주 휴스턴 타이킨파크에서 열린 MLB 아메리칸리그 와일드카드 시리즈 1차전에서휴스턴 유격수 제러미 페나가 1루로 송구하는 사이 2루로 슬라이딩하고 있다.UPI연합뉴스

그러나 몽고메리는 불평 대신 괴력으로 답했다. "타순이 어디든 상관없다. 선발 라인업에 내 이름이 있기만 하면 된다"고 각오를 다졌던 그는 4회초 선두타자로 나서 휴스턴 투수 미겔 울로라의 공을 걷어 올려 다이킨파크 한가운데를 가르는 비거리 432피트(약 139m)짜리 초대형 솔로 홈런을 작렬했다. 정규시즌의 굴욕적인 227삼진을 단 한 방으로 지워버린 완벽한 '가을 리셋'이었다.

Advertisement

양 팀 모두 선발을 아끼고 '불펜 게임'을 선택했으나, 그 질과 결과는 하늘과 땅 차이였다. 화이트삭스는 철저한 계산하에 전략적으로 불펜 데이를 감행한 반면, 휴스턴은 텍사스 레인저스를 따돌리고 서부지구 우승을 확정 짓느라 시즌 막판 주전 선발진을 모두 소진해 울며 겨자 먹기로 불펜 게임에 나섰다. 휴스턴 오프너 A.J. 블루바흐는 27개 투구 중 스트라이크가 13개에 불과할 정도로 제구가 흔들리며 1회도 채우지 못하고 강판당했다.

Advertisement

화이트삭스의 신인 좌완 헤이건 스미스는 3이닝 동안 단 2안타 무실점으로 휴스턴 타선을 꽁꽁 묶었다. 4가지 구종을 정교하게 찔러 넣으며 헛스윙 7개를 유도했고, 특히 3회말 2사3루 위기에서 아메리칸리그 MVP 유력 후보 요단 알바레스를 범타로 돌려세우며 포효했다.

경기 전 더그아웃에서 넘어지며 폭소를 자아냈던 샘 안토나치는 1회 선취 득점, 2회 2타점 쐐기 적시타를 터뜨린 데 이어 6회에는 사구로 출루했다. 올 시즌 27개의 사구로 화이트삭스 단일 시즌 프랜차이즈 신기록을 세운 선수다운 진기명기였다.

화이트삭스는 5회 대타 넬슨 벨라스케스에게 투런포를 내준 션 뉴컴 이후 데이빗 샌들린(1⅓이닝)과 그랜트 테일러가 뒷문을 틀어막으며 3점 차 리드를 끝까지 지켜냈다. 이제 화이트삭스는 내달 1일 열리는 2차전에 '팀 내 최강 에이스' 션 버크를 선발로 예고하고 시리즈 조기 종결을 노린다.

Advertisement

만약 화이트삭스가 와일드카드 시리즈를 통과하면, 정규시즌 1경기 차로 지구 우승을 내줬던 '지구 라이벌' 클리블랜드 가디언스와 5전 3선승제의 디비전시리즈(ALDS)에서 격돌한다. 화이트삭스는 올 시즌 클리블랜드를 상대로 7승 6패 우위를 점했던 만큼 자신감이 넘쳐난다. 2005년의 전설을 재현하려는 화이트삭스의 가을 돌풍이 휴스턴의 심장부를 매섭게 흔들고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com