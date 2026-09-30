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"오타니? 컨디션 최고!" 로버츠 호언장담, 과연 정말일까…日매체 의구심 "IL 등재 전에도 그런 말 해"

박상경 기자

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Imagn Images연합뉴스
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AP연합뉴스
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[스포츠조선 박상경 기자] 포스트시즌에 맞춰 복귀한 오타니 쇼헤이(LA 다저스)를 향한 시선에는 여전히 물음표가 붙어 있다.

일본 주니치스포츠는 30일 다저스의 데이브 로버츠 감독과의 화상 인터뷰 소식을 전했다. 이 자리에서 로버츠 감독은 오타니의 컨디션에 대해 "지난 두 달 중 가장 좋은 상태라고 생각한다. 그가 앞서 부상했던 점을 고려하면, 그 기준(컨디션 체크)은 다소 낮을지도 모른다. 꽤 오랜만에 이 정도로 건강한 상태가 된 것 같다"고 말했다.

오타니는 지난 24일 부상자 명단(IL)에서 복귀해 5경기에 나섰으나 21타수 5안타에 그쳤다. 홈런은 없었고, 땅볼과 삼진이 눈에 띄었다. 이 때문에 오타니의 몸 상태가 완벽하지 않다는 의구심이 피어 오른 바 있다.

하지만 로버츠 감독은 오타니의 컨디션에 큰 걱정을 하지 않는 눈치. 로버츠 감독은 "내 눈에는 건강해 보인다. 오타니는 다소 문제를 안고 있으면서도 잘 관리하기 위해 모든 것을 해왔다"며 "앞으로는 건강한 상태에서 좋은 감각을 되찾아 갈 것으로 본다"고 기대감을 나타냈다. 로버츠 감독과 동석한 브랜든 곰스 단장 역시 오타니의 컨디션에 대해 "모든 면에서 매우 좋은 상태"라고 말했다.

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이럼에도 우려는 가시지 않고 있다. 주니치스포츠는 '오타니의 부상 복귀 후 타격을 보면 스윙 스피드가 돌아왔음에도 변화구 대응에 어려움을 겪었다. 정규시즌 최종 3연전에서는 스트라이크존 관리도 잘 됐다고 보기 어렵다'고 지적했다. 이어 '포스트시즌 투수들의 수준은 (정규시즌보다) 한층 더 높아진다. 더 까다로운 볼배합과 수준 높은 변화구에 대한 대응이 요구된다'며 '오타니가 경기 감감을 되찾아 원래 상태로 돌아갈 수 있을지 불투명한 부분이 많다'고 전망했다. 그러면서 '오타니가 이탈하기 전에도 로버츠 감독과 곰스 단장은 컨디션이 좋다고 말했지만, 곧 IL에 등재된 바 있다'며 '현시점에서 둘의 발언을 그대로 받아들이기는 미묘하다'고 적었다.

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오타니가 라인업에 포함돼 타석에 서는 것 만으로도 상대 마운드에겐 충분히 위협이 될 만하다. 다만 완벽하지 않은 몸상태로 포스트시즌에 출전하는 오타니를 향한 우려의 시선은 좀처럼 거두기 어려운 것도 사실이다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com

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