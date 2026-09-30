콜업됐지만, 괴력의 파워-출루 유망주? 주루-수비력 김혜성? "야수 14명이면 KIM도 가능"

김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 올시즌 대부분을 트리플A 오클라호마시티 코메츠에 머문 김혜성을 콜업했다.

다저스는 지난 29일(이하 한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '오클라호마시티 코메츠에서 유격수 김혜성과 좌완 로난 코프를 리콜(recall)했다'고 알렸다.

다저스 두 선수를 불러올린 것은 팀 훈련에 합류시켜 포스트시즌에 뛰게 할 것인가를 결정하기 위해서다.

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정규시즌이 끝난 마당에 이번 콜업 조치로 김혜성의 메이저리그 서비스 기간이 늘어나는 것은 아니다. 또한 포스트시즌 26인 로스터에 오를 가능성을 높였다고 보기도 어렵다.

현지 유력 매체들은 다저스의 포스트시즌 로스터를 예상하면서 김혜성은 언급하지 않고 있다. 4개월 동안 메이저리그 경기를 뛴 적이 없는 '마이너리그 선수'를 느닷없이 포스트시즌 전력으로 삼는다는 건 사실 기대하기 어려운 일이다.

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김혜성은 지난 4월 6일부터 5월 29일까지 26인 빅리그 로스터에 등록됐다. 실전을 뛴 것은 5월 28일 콜로라도 로키스전이 마지막이다. 이후 오클라호마시티로 내려가 시즌을 마무리했다.

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호스웨이 더파울라. AP연합뉴스

MLB.com 다저스 담당 소냐 첸 기자는 30일 '문답 코너'에서 김혜성의 포스트시즌 합류 가능성에 대해 '호스웨이 더파울라와 김혜성이 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 로스터에 포함될 가능성이 높다. 다만 다저스가 야수 14명, 투수 12명으로 전력을 꾸릴 경우에 한해서다. 더파울라는 적어도 출루에 관한 이야기라면 대타 자원으론 최고의 옵션임을 입증했다'면서도 '그러나 베이스러닝과 수비 요원을 데리고 있는 건 상당히 중요하기 때문에 두 선수 모두 NLDS에 출전할 수 있을 것으로 본다'고 전망했다.

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긍정적이다.

다저스 팜 최고의 유망주로 꼽히는 더파울라는 지난 12일 메이저리그에 데뷔해 11경기에서 타율 0.323(31타수 10안타), 1홈런, 7타점, 7득점, OPS 1.081을 올린 뒤 다시 트리플A로 내려갔다. 파워와 정확성 뿐만 아니라 42타석에서 11볼넷을 얻고 삼진은 5개에 불과했다는 점도 인상적이었다.

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즉 공격에서 파워와 출루 등을 강화하고 싶다면 더파울라가 좋은 선택이지만, 베이스러닝과 내야 유틸리티 능력을 갖춘 김혜성도 포스트시즌 전력으론 손색없다는 것이 첸 기자의 설명이다.

김혜성. AP연합뉴스

김혜성은 올해 빅리그 43경기에서 타율 0.259(116타수 30안타), 1홈런, 11타점, 16득점, 5도루, OPS 0.651을 마크했다. 트리플A에서는 85경기에 출전해 타율 0.262(328타수 86안타), 3홈런, 31타점, 58득점, OPS 0.674를 기록했다. 공격 스탯 자체가 매력적이지도 않고, 삼진율이 메이저리그에서 23.7%, 트리플A에서 24.9%라는 점도 마이너스 요소다. 하지만 수비력과 대주자 능력을 높이 봐야 한다는 것이다.

첸 기자는 '다저스가 NLDS를 통과해 투수를 13명으로 늘린다면 더파울라와 김혜성 중 한 명을 선택해야 한다'고도 했다.

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다만 더파울라의 단점은 수비다. 그를 대타로 낸다면 이어 외야수로 내보내야 하는데 그게 다저스의 선택폭을 좁게 만든다는 것이다. 첸 기자는 '다저스는 더파울라를 오직 타자로만 보기 때문에 그는 왼손 대타 역할을 맡게 될 것'이라며 '문제는 그가 누구를 대신해 대타로 나설 것이냐인데, 경기 상황에 따라 결정되겠지만 운영상의 문제도 따른다. 대타 출전 후 벤치에 있는 다른 선수가 수비를 맡아야 하기 때문'이라고 지적했다.

다저스 야수는 포수 윌 스미스와 헌터 페두시아, 내야수 프레디 프리먼, 토미 에드먼, 맥스 먼시, 무키 베츠, 미겔 로하스, 외야수 테오스카 에르난데스, 카일 터커, 앤디 파헤스, 유틸리티 키케 에르난데스, 투타겸업 오타니 쇼헤이 등 12명이 확정됐고, 나머지 1~2자리를 놓고 김혜성, 더파울라, 알렉스 콜이 경쟁한다고 보면 된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com