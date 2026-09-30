욱일기는 되고, "타이완"은 안된다? AG조직위 이중잣대에 대만 '부글부글'

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 아이치-나고야 아시안게임 조직위원회의 이해할 수 없는 행정에 대만이 들끓고 있다.

대만 신문망은 30일(한국시각) '지난 25일 오카자키시민구장에서 펼쳐진 중국과의 야구 슈퍼라운드 1경기 당시 일부 팬들이 대만이라는 글자가 새겨진 수건을 들고 응원을 펼쳤다가 현장 관계자들의 제지를 받았다'며 '하지만 일본 매체에서는 대만이라는 단어 사용에 대한 명시적 금지 조항이 없다는 점을 지적했다'고 전했다.

신문망에 따르면, 사건은 중국전 후반부에 발생했다. 일부 대만 팬들이 '타이완'이라고 적힌 수건을 흔들며 응원전을 펼치다가 이를 내릴 것을 지적 받았다. 이에 대해 해당 팬은 일본어로 "대만인들은 '타이완'을 정치적 표현으로 여기지 않는다. 관련 규칙이 있나"라고 항의했다. 그러나 관계자들은 "규정상 '타이완'은 정치적 표현으로 간주된다"고 주장했다. 결국 대만 팬들은 수건을 내렸지만, 육성으로 "타이완!"을 외치며 항의의 뜻을 드러냈다.

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일본 슈에이샤는 '대회 규정에는 참가국이 아닌 지역과 국기, 정치, 이념, 종교적 주장을 담은 물품이나 공공질서를 해치는 물품의 반입을 금지하고 있다'며 '대만 대표팀은 중화 타이베이라는 이름으로 대회에 참가한 만큼, 조직위는 타이완이라는 단어 사용을 정치적 주장으로 인식한 듯 하다'고 전했다. 하지만 '공개된 규정에는 이에 대한 구체적 근거를 찾기 어렵다'고 지적했다.

조직위는 논란 이튿날인 26일 오카자키구장 입구에 욱일기와 대만 국기인 청천백일기 이미지와 함께 해당 국기 반입을 금지한다는 안내판을 설치했다. 하지만 하루 만에 이를 철거한 뒤, 28일 일본어 홈페이지에 공식 사과문을 발표했다. 해당 사과문에는 '안내판 설치는 현장 관계자들의 실수'라고 지적하기도 했다.

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슈에이샤는 '사과문에는 앞서 대만 국기와 타이완 수건에 대한 대응이 적절했는지에 대한 언급은 없었다'며 '조직위가 대만을 의도적으로 배제했다거나, 관중들이 의도적으로 대회 규정을 위반했다는 해석은 과한 측면이 있다. 정해진 규칙과 현장 적용 차이에 대한 명확한 설명이 필요하다'고 적었다.

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위 사진은 해당 기사와 관련 없음. 로이터연합뉴스

대만에 대한 조직위의 제재는 대회 전에도 논란이 됐다. 지난 18일 리양 운동부장(체육부 장관)이 선수촌 국기게양식에 참가하려다 입장을 제지당했다. 조직위 측은 "아시아올림픽평의회(OCA)가 반대했다"고 이유를 설명했지만, 대만 측은 즉각 반발했다. 결국 1시간30분 간의 논의 끝에 리 부장이 입장하면서 국기게양식이 진행됐다. 대만 행정원은 논평을 통해 "리 부장이 필요한 절차를 모두 마쳤음에도 현장에서 부당한 제지를 받았다"고 불편한 심기를 감추지 않았다. 하지만 셰이크 조안 빈 하마드 알 타니 OCA회장은 로이터통신과 인터뷰에서 "정치인이나 정치가 스포츠에 개입해선 안된다"고 해당 조치에 대한 입장을 드러냈다. 후사인 알 무살람 OCA 사무총장 역시 "국기 게양식은 대회 참가자들을 위한 것이다. 정부 각료를 위한 행사가 아니다"라고 주장했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com