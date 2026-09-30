"안했으면 후회할뻔 했다" 와 진짜 43세에 151km 던지나? 수술 다다음날 운동 시작

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 11회초 노경은이 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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[스포츠조선 나유리 기자]"수술을 선택하길 정말 잘했다. 상태가 확실히 좋아졌다."

SSG 랜더스 베테랑 불펜 노경은이 수술 이후 달라진 무릎 상태로 다시 운동을 시작했다.

2023~2025시즌 KBO 최초 3년 연속 30홀드 이상을 달성하며 커리어 최고의 전성기를 누린 노경은은 올 시즌 초반부터 예상치 못한 무릎 통증으로 고민해왔다. 5월부터 시작된 무릎 통증이 일상 생활시에는 지장이 없었지만, 투구를 할때 특정 동작에서만 강하게 찌르는듯한 통증이 발생했다. 이후 치료를 거쳤고, 기다리던 치료 목적 주사까지 맞았으나 상태가 완벽히 호전되지 않았다.

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결국 수술을 결정했다. 노경은은 지난 9월 14일 우측 무릎 변연절제술을 받았고, 이튿날 퇴원했다. 그리고 16일부터 곧장 야구장에 거의 매일 출근 도장을 찍으며 운동을 이어가고 있다.

올 시즌 등판은 8월 27일 한화 이글스전(1이닝 무실점 홀드)으로 끝났지만, 이미 마음은 내년을 바라보며 준비하는 중이다. 아직 수술 부위를 조심히 케어하면서 재활 스케줄을 소화하고 있는데, 현재 사이클 기구를 타면서 다리를 움직이며 컨디션을 끌어올리고 있다.

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구단에서도 노경은을 비롯해 최정, 김광현 등 현재 재활 중인 베테랑들의 컨디션 관리를 위해 많은 노력을 기울이는 중이다. 노경은은 최근 수중 재활 치료도 시작했다.

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11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. SSG 노경은이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

노경은은 "만약에 선수 생활을 더이상 하지 않는다면 굳이 수술을 안했을 것 같다. 하지만 내년에도 계속 좋은 모습을 보이고 싶은 생각에 수술을 결정했는데, 하고 나니 정말 잘한 것 같다. 주사로도 치료가 되지 않았았는데 수술을 하고나니 아픈 부위가 완전히 사라졌다. 상태가 너무 좋아졌다"며 수술 이후 경과에 대해 큰 만족감을 드러냈다.

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시즌 아웃이 확정되기 전까지 올 시즌 52경기에 등판한 노경은은 마지막 등판에서 최고 구속 150km를 찍었다. 여전히 구위에 대한 자신감이 있는 이유다. 내년을 바라보며 경쟁력을 계속 이어가기 위해서는 완벽한 몸 상태로 다시 달려야 한다. 1984년생인 그는 내년이면 43세가 되지만, 철저한 몸 관리와 정립된 루틴으로 충분한 경쟁력을 가지고 있다.

노경은은 "지금 순조롭게 회복되고 있기 때문에 내년 스프링캠프 참가부터 문제가 없을 것으로 보인다. 나이가 많은 투수라고 해서 무조건 내 자리가 있다는 안일한 생각은 하지 않는다. 내년에도 경쟁력을 가지고, 150km이 아닌 151km을 던진다는 마음가짐으로 준비하겠다"며 벌써 2027시즌을 기다리는 각오를 다졌다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com