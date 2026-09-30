KIA 해도 해도 너무하네, 다승왕 못하는 게 이상한 수준…'ERA 2.27' 한 달 넘게 無승이라니

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 올러. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] 해도 해도 너무한다. KIA 타이거즈 에이스 아담 올러가 7경기째 승리를 수확하지 못했다.

올러는 29일 광주 KT 위즈전에 선발 등판해 6이닝 6안타(1홈런) 3볼넷 2사구 4삼진 4실점을 기록했다. KT 강타선을 상대해서인지 평소보다 4사구가 많았고, 김현수에게 허용한 만루포가 뼈아프긴 했으나 어쨌든 5-4 리드 상황에서 마운드를 내려갔다.

KIA는 7회부터 불펜 총력전을 펼쳤으나 끝내 웃지 못했다. 9회초 2사 만루 위기에서 마무리 이의리가 김상수에게 밀어내기 볼넷을 내줘 동점이 되는 바람에 연장 10회로 이어졌고, 성영탁과 정해영이 3실점 하는 바람에 5대8로 패했다.

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올러는 지난달 16일 광주 두산 베어스전(7이닝 1실점)에서 시즌 11승째를 챙긴 이후 등판한 7경기에서 1패만 떠안았다.

올러는 항상 자기 몫을 다했다. 7경기에서 43⅔이닝, 43삼진, 평균자책점 2.27을 기록했다. 이날 KT전을 제외한 6경기 모두 퀄리티스타트였다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. 3회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 KIA 올러. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 2사 만루 KT 김상수에게 밀어내기 볼넷을 허용한 KIA 이의리가 자책하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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다승왕 경쟁에서 멀어져 있는 게 이상한 수준이다. 올러는 현재 다승 공동 6위에 머물러 있다. 공동 1위 LG 임찬규와 두산 최민석은 14승을 수확했다. 7경기에서 3승만 챙겼어도 이들과 어깨를 나란히 할 수 있었다.

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문제는 올러만의 불운이 아니라는 것. KIA는 반드시 잡아야 하는 경기마다 올러를 투입하고 있는데, 올러가 승수를 쌓지 못한 7경기에서 3승4패에 그쳤다. 득점 지원을 받지 못하거나 불펜이 무너지는 패턴의 반복이다.

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올러는 올해 KIA와 120만 달러(약 16억원)에 재계약했는데, 200만 달러(약 27억원)를 안긴 제임스 네일을 뛰어넘는 성적을 내고 있다. 네일은 2024년부터 실력과 인성 모두 대체 불가 외국인으로 평가받았는데, 이제 올러까지 완벽한 원투펀치 조합을 이뤘다.

올러의 시즌 성적은 28경기, 166⅓이닝, 171삼진, 평균자책점 2.92다. 네일(169⅔이닝)에 이어 리그 이닝 2위고, 삼진과 평균자책점 부문에서도 3위에 이름을 올리고 있다.

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올러의 컨디션이 이렇게 좋을 때 KIA는 더 많은 승수를 쌓아야 하는데, 한 달 넘게 답답한 흐름이 이어지고 있다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 패한 KIA 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com