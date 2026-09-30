2G 차 되나 했더니… 기어이 대역전쇼 "10승 전승 각오로, KT와 맞대결 3연전서 승부"

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] "남은 경기, 전승을 목표로 뛰겠습니다."

삼성 라이온즈가 대구 홈에서 3연승을 달리는 맹렬한 추격전을 펼치고 있지만, 선두 KT 위즈의 방어벽은 단단했다. 삼성 박진만 감독과 '국대 톱타자' 김지찬은 남은 정규시즌 경기에 모든 것을 쏟아부어 맞대결 3연전에서 판가름을 내겠다는 각오를 밝혔다.

삼성은 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에서 선발 크리스 페덱의 6이닝 9탈삼진 무실점 완벽투와 강민호의 쐐기 3점 홈런 등을 묶어 10대5 대승을 거뒀다. 3연승을 달린 삼성은 시즌 79승 3무 52패를 기록하며 이날 SSG 랜더스에 패한 3위 LG 트윈스와의 격차를 5경기로 벌렸다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 10회초 무사 2,3루 KT 안현민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 이강철 감독이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

문제는 선두 KT 위즈와의 승차.

삼성이 승리를 확정지을 때까지만 해도 KT와 승차를 2경기 차로 줄일 절호의 기회를 맞이하는 듯했다. 광주에서 열린 KT와 KIA 타이거즈의 경기가 8회까지 KT의 4-5 열세로 진행되고 있었기 때문이다.

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하지만 선두 KT의 저력은 무서웠다. 9회 정규이닝 마지막 공격에서 5-5 동점을 만든 뒤, 10회 연장 접전 끝에 대거 3득점 하며 8대5 극적인 역전승을 거뒀다.

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마무리 박영현과 선발 소형준, 오원석의 공백 속에서도 선두 자리를 굳건히 지켜낸 KT는 2위 삼성과의 3경기 차를 그대로 유지했다.

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삼성 박진만 감독은 막판 선두 싸움의 구도를 냉정하게 짚었다.

박 감독은 "SSG 랜더스전이 중간에 우천 취소돼 아직 최종 일정(잔여 경기)이 확정되지는 않았지만, 결국 시즌 마지막에 KT와 3경기 맞대결을 펼쳐야 한다"며 "그 맞대결 전까지 최대한 승차를 줄여놓는 것이 중요하다"고 강조했다.

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선두 KT와의 맞대결 3연전 전까지 최소 2경기 차 이내로 승차를 좁혀놓아야 역전 우승의 희망을 살릴 수 있다는 셈법이 나온다.

아시안게임 금메달을 목에 걸고 돌아오자마자 맹활약을 펼친 톱타자 김지찬 역시 단단한 각오를 전했다. 김지찬은 "앞으로 남은 경기가 정말 중요하다. 남아있는 10경기에서 모두 승리(10승 전승)할 수 있도록 매 경기 최선을 다해 뛰겠다"며 강한 집념을 드러냈다.

이날 4타수 3안타(1홈런) 3타점 2득점 맹타와 선발 페덱의 6이닝 무실점을 합작한 베테랑 포수 강민호는 "위(KT) 팀 결과는 신경 쓰지 않고 우리는 우리가 할 수 있는 최선을 다할 생각이다. 선수들과도 '우리가 끝까지 다 쏟아붓고, 그래도 KT가 더 잘해서 우승한다면 인정해 주자'는 이야기를 나눴다"며 진인사 대천명(盡人事 待天命·사람이 할 수 있는 일을 다 하고 하늘의 뜻을 기다린다)의 마음가짐을 털어놓았다.

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3연승의 가파른 상승세에도 불구하고 좀처럼 좁혀지지 않는 선두와의 거리.

삼성과 KT, 양팀 모두 한 치의 물러섬도 없는 총력전 속 결국 정규시즌 막판 예정된 운명의 맞대결 3연전이 2026년 시즌 대망의 우승 향방을 가를 최후의 분수령이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com