라이스 WC 멀티홈런+6타점 대폭발! NYY 저지 필요 없었다…'9-0 대승' 무기력하게 무너진 BOS

벤 라이스. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]뉴욕 양키스가 보스턴 레드삭스를 잡아내면서 와일드카드 시리즈에서 우위를 점했다.

양키스는 30일(한국시각) 미국 뉴욕주 뉴욕의 양키 스타디움에서 열린 보스턴과의 2026시즌 메이저리그 아메리칸리그 와일드카드 시리즈 1차전에서 대승을 거뒀다.

양키스의 선발 투수로는 캠 슐리틀러가 등판했다. 타선에는 폴 골드슈미트(1루수), 벤 라이스(지명타자), 엘리엇 라모스(우익수), 코디 벨린저(좌익수), 조지 롬바드 주니어(유격수), 아메드 로사리오(3루수), 앤서니 볼피(2루수), 스펜서 존스(중견수), 오스틴 웰스(포수)가 선발로 출장했다. 주장 애런 저지는 종아리 부상으로 경기에 나서지 못했다.

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New York Yankees designated hitter Ben Rice (22) hits a solo home run against the Boston Red Sox in the fifth inning of an MLB American League Wild Card game at Yankee Stadium in New York City, on Tuesday, September 29, 2026. Photo by Corey Sipkin/UPI

보스턴 선발로는 페이튼 톨리가 마운드에 올랐다. 타석에는 로만 안소니(지명타자), 애들리 러치맨(포수), 윌슨 콘트레라스(1루수), 윌리어 어브레유(우익수), 세단 라파엘라(중견수), 닉 소가드(2루수), 재런 듀란(좌익수), 트레버 스토리(유격수), 케일럽 더빈(3루수)이 섰다.

양팀의 경기는 예상대로 치열한 투수전이 됐다. 양키스의 슐리틀러는 6⅓이닝 동안 2피안타 1볼넷 무실점으로 호투를 펼쳤다. 삼진은 10개를 잡아냈고, 투구수는 117구에 달했다. 보스턴의 톨리도 4⅔ 5피안타 1자책 4삼진으로 준수한 투구를했지만, 슐리틀러에게는 못미쳤다.

Sep 29, 2026; Bronx, New York, USA; New York Yankees outfielder Spencer Jones (78) reacts after hitting a single against the Boston Red Sox during the seventh inning during game one of the Wildcard round for the 2026 MLB Playoffs at Yankee Stadium. Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn Images

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양키스는 2회말 선취점을 뽑아내는데 성공했다. 웰스가 톨리를 상대로 우전 적시를 뽑아내면서 2루에 있던 롬바드가 홈으로 들어왔다. 5회말 바뀐 투수 에릭 밀러를 상대로 라이스의 솔로포까지 터지면서 양키스가 2-0으로 격차를 벌렸다.

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경기 막판에도 점수를 뽑아낸 쪽은 양키스였다. 7회말 무사 만루 상황에서 라이스가 우전 적시타를 뽑아내면서 또다시 타점을 올렸다. 위기를 맞은 보스턴은 불펜 알렉 감보아를 내리고, 와이어 올즈를 올렸다. 올즈는 병살타를 잡아내면서 1실점했고, 이후 뜬공으로 무사 만루 위기를 넘겼다. 양키스가 4-0으로 승기를 잡았다.

New York Yankees second baseman Anthony Volpe, left, and shortstop George Lombard Jr. react after turning a double play to end the top of the seventh inning against the Boston Red Sox in Game 1 of baseball's American League Wild Card Series, Tuesday, Sept. 29, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)

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라이스는 8회말 그야말로 경기를 박살냈다. 웰스의 희생플라이로 1타점을 추가한 양키스는 2사 만루 기회에서 라이스의 타석을 맞았다. 라이스는 브라이언 벨로를 상대로 가운데 담장을 넘기는 만루 홈런을 터뜨렸다. 순식간에 스코어는 9-0까지 벌어졌다. 보스턴은 사실상 추격의지를 잃었고, 1점도 내지 못한 채 무기력하게 패배했다.

저지의 부재로 걱정이 많았던 양키스였지만, 그의 역할을 완벽히 대체한 라이스였다. 라이스는 5타수 4안타 2홈런 6타점 2득점을 뽑아내면서 와일드카드 시리즈 1차전의 주인공이 됐다.