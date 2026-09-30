KIA 충격 1R 프랜차이즈 트레이드→역대 최초 역사 도전할 줄 누가 알았나…"진짜 주식을 그렇게 대박 쳤어야"

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 최원준이 경기를 준비하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "지금 대박이다. 진짜 주식을 그렇게 대박 쳐야 하는데."

이강철 KT 위즈 감독이 구단 역대 최초 200안타에 도전하는 외야수 최원준을 이야기하며 미소를 지었다. 200안타는 KBO리그 45년 역사에서도 단 2명만 달성한 기록이다. 2014년 서건창(201안타)이 최초 역사를 썼고, 2024년 빅터 레이예스가 202안타로 역대 최다 신기록을 썼다.

최원준은 올 시즌 131경기에서 189안타를 몰아쳤다. 개인 한 시즌 최다인 2021년 174안타는 일찍이 뛰어넘었다. KT의 남은 9경기에서 11안타 이상 생산하는 게 쉽지는 않지만, 최근 페이스면 가능성이 아예 없는 것은 아니다.

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최원준은 지난 27일 잠실 두산 베어스전에서 6타수 5안타 맹타를 휘둘렀고, 29일 광주 KIA 타이거즈전에서도 5타수 2안타를 기록하며 190안타를 눈앞에 뒀다.

이 감독은 "(200안타 때문에) 안 빼고 놔두는 것이다. 자기가 알아서 하라고. 막 뛰어다니면서 치고, 계속 치고(웃음). 두산전에서 5개 치는 바람에 가능성이 생기지 않았나 싶다"고 했다.

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최원준은 득점왕 타이틀에도 도전했다. 현재 114득점으로 1위다. 2위 KIA 김도영(108득점)과 6득점 차이다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 최원준이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회말 최원준이 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

이 감독은 "(최)원준이는 최다 득점도 걸려 있어서. 주자로 나가면 안 빠지려고 한다. 진짜 대박이다. 주식을 그렇게 대박을 쳐야 하는데"라며 웃었다.

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지난해 7월 KIA가 최원준을 NC 다이노스로 트레이드할 때만 해도 그의 야구 인생이 이렇게 풀릴 줄은 아무도 몰랐다. KIA는 지난 시즌 최원준을 주전 중견수로 기대했으나 공수에서 부진했고, 길을 터 주는 차원에서 이우성 홍종표과 함께 NC로 보냈다. KIA는 불펜 수혈이 더 시급한 상태라 한재승과 김시훈을 받고, 내야수 정현창까지 품었다.

최원준은 서울고를 졸업하고 2016년 2차 1라운드 3순위로 KIA에 입단해 지난해까지 프랜차이즈 스타의 길을 걸었다. 트레이드 결단은 그래서 더 충격적이었고, 최원준은 KIA를 떠나며 "내 야구 인생의 절반이자, 내 20대의 전부를 KIA 최원준으로 사랑받을 수 있어 행복하고 영광이었다"고 진한 작별 인사를 남겼다.

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NC 이적 후 최원준은 반등에 성공했지만, FA 계약으로 이어질 정도는 아니었다. FA A등급이라 보상 규모도 크기에 최원준이 난항을 겪으리란 예상이 나올 때 KT가 과감히 움직였다. 4년 48억원을 과감히 안겼다.

계약 직후에는 '오버 페이' 논란이 있었지만, 최원준이 개인 커리어하이와 함께 새 역사에 도전하는 지금은 그런 목소리가 완전히 사라졌다. 최원준은 200안타 고지까지 밟으며 KT 역대 최고 FA 사례로 남을 수 있을까.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 2회말 2사 3루 최원준이 1타점 역전타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com