'시즌 내내 갈팡질팡' 27위 SF, 그래도 초보 감독 신뢰 듬뿍 "토니를 신뢰한다. 성실하고 리더십 탁월하니까"

토니 바이텔로 샌프란시스코 감독이 구단의 전폭적인 지지를 받으며 내년에도 팀을 이끈다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]프로 지도 경력이 없는 초보 사령탑인 토니 바이텔로 샌프란시스코 자이언츠 감독이 올시즌 기대에 못미치는 성적을 냈음에도 구단의 신뢰를 받고 있는 것으로 나타났다.

버스터 포지 샌프란시스코 사장은 30일(이하 한국시각) 현지 매체들과 가진 시즌 결산 인터뷰에서 "나와 잭 미나시안 단장, 토니 우리 세 사람을 비롯해 프런트와 코칭스태프 모두 올해 부진을 바로잡고자 하는 의지와 열망을 공유하고 있다"며 "난 올시즌 내내 토니 감독의 성실한 자세를 지켜봤고 여전히 그의 리더십을 신뢰한다. 그를 대신해 말할 수는 없으니 그가 직접 답해야겠지만, 코치에서 감독으로 옮기는데 있어 분명 적응 과정이 필요할 것이라고 생각한다"고 밝혔다.

샌프란시스코는 지난해 시즌이 끝난 뒤 계약기간이 1년 남은 밥 멜빈 감독을 경질하고 테네시대를 야구 명문으로 끌어올린 바이텔로 감독을 선임했다. 계약 조건은 3년 1050만달러에 2029년 베스팅 옵션까지 붙였다. 프로 경력 없는 감독에겐 파격적인 내용이었다.

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2018년 테네시대 지휘봉을 잡은 바이텔로 감독은 만년 하위권에 머물렀던 팀을 3차례 칼리지 월드시리즈에 진출시키고, 2024년에는 우승으로 이끄는 등 미국 대학 야구 감독 중 가장 뛰어난 지도력을 갖춘 인물로 평가 받았다. 샌프란시스코는 그가 테네시대를 떠나면서 물어야 할 바이아웃 300만달러를 대신 지불했을 정도로 정성을 들였다.

토니 바이텔로 감독은 올시즌 선수단의 가장 큰 문제는 소통이라고 했다. Imagn Images연합뉴스

바이텔로 감독은 숱한 메이저리그 스타들을 키워내 육성 파트서도 높은 점수를 받았다. 테네시대 시절 그의 지도를 받은 보스턴 레드삭스 좌완 개럿 크로셰는 지난 2월 스프링트레이닝 캠프서 가진 MLB.com 인터뷰에서 "대학 시절 바이텔로 감독의 도움을 받아 지금의 내가 있다고 믿는다"며 "그가 메이저리그 감독이 될 거라는 걸 상상도 못했지만 그는 인품가 리더십을 갖고 계시고, 태생적으로 좋은 리더이자 믿을 만한 지도자라로 생각한다. 그렇기 때문에 일부러 노력하지 않아도 메이저리그 클럽하우스를 장악할 수 있는 자질을 갖고 있다고 본다"고 밝혔다.

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샌프란시스코 선수들과 팬들의 기대감도 컸던게 사실이다.

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그러나 샌프란시스코는 올시즌 한 순간도 승률 5할을 넘겨본 적이 없다. 5월 이후 승률 5할에 가장 근접했던 시점은 18승24패를 마크한 5월 13일이었다. 월간 성적은 3~4월 13승18패, 5월 10승18패, 6월 12승14패, 7월 12승13패, 8월 10승18패, 9월 8승16패다.

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페이롤 1억9541만달러로 30개 구단 중 13번째로 많은 돈을 들이고도 65승97패(0.401)로 NL 서부지구 4위, 전체 27위에 그쳤다.

이정후. Imagn Images연합뉴스

그런데 바이텔로 감독은 이날 올시즌 가장 큰 문제점으로 소통을 꼽았다.

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그는 "올해 제기된 여러 사안이나 이미 나왔던 질문, 그리고 앞으로 나올 수 있는 질문들을 관통하는 핵심은 소통이 최고 수준으로 이뤄져야 한다는 점"이라고 했다.

샌프란시스코는 지난 6월 연례 행사인 '프라이드 나이트(Pride Night)'에서 당시 일부 선수들이 무지개 색상으로 장식된 모자에 성경 구절을 새겨 논란을 일으킨 바 있다. 진보 성향 팬들의 비판을 받았고, 구단의 사태 수습 방식 또한 워싱턴 정계의 질타를 받았다.

또한 지난 겨울 2년 2050만달러에 영입한 중견수 해리슨 베이더는 5월 말 왼발 족저근막염 진단을 받고 부상자 명단에 오른 뒤 재활 기간 동안 스쿠터를 타다 사고가 나 부상이 악화돼 결국 복귀하지 못했다. 결국 그은 남은 시즌 연봉 142만달러로 받지 못했다.

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바이텔로 감독이 시행착오를 겪은 시즌이었다고 해도 선수들도 책임에서 자유로울 수는 없다. 맷 채프먼, 윌리 아다메스, 라파엘 데버스, 이정후 등 고연봉 야수들은 팀의 방침이 정해지는 7월 말까지 제몫을 하지 못했다.

내년 샌프란시스코의 운명도 결국 이들 주축 멤버들의 활약에 달려 있다고 해도 과언은 아니다. 다만 마운드, 특히 선발진 정비가 이번 오프시즌 이뤄져야 한다는 지적도 나온다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com