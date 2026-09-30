'충격적 PS 탈락 위기' 오타니 제친 MVP 후보 침묵…송성문 제외 SD 웃었다[WC 리뷰]

홈런을 친 후 환호하는 페르난도 타티스 주니어 AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]완벽했다. 샌디에이고 파드리스가 1차전에서 완벽한 승리를 거뒀다.

샌디에이고는 30일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 내셔널리그 와일드카드 시리즈(3전2선승제) 시카고 컵스와의 1차전에서 8대0으로 대승을 챙겼다.

샌디에이고는 마이클 킹이 선발 투수로 등판했고, 페르난도 타티스 주니어(우익수)-사마드 테일러(좌익수)-매니 마차도(3루수)-타이 프랑스(1루수)-잭슨 메릴(중견수)-오스틴 헤이즈(지명타자)-잰더 보가츠(유격수)-제이크 크로넨워스(2루수)-루이스 캄푸사노(포수)로 이어지는 선발 라인업을 꾸렸다.

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샌디에이고의 한국인 메이저리거 송성문은 와일드카드 시리즈 로스터에서 탈락했다. 샌디에이고는 송성문 대신 미겔 안두하를 선택했다.

컵스는 맷 보이드가 선발 투수로 등판했고, 피트 크로우 암스트롱(중견수)-알렉스 브레그먼(지명타자)-마이클 부시(1루수)-스즈키 세이야(우익수)-이안 햅(좌익수)-니코 호너(2루수)-페드로 라미레즈(3루수)-카슨 켈리(포수)-댄스비 스완슨(유격수)으로 이어지는 라인업이 맞섰다.

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그러나 흠잡을 데 없는 샌디에이고의 완승이었다. 1회부터 타선이 터지기 시작했다. 컵스가 1회초 삼자범퇴로 물러난 반면, 샌디에이고는 1회말 타티스 주니어의 선두타자 홈런이 터졌다. 여기서 끝이 아니었다. 1사 주자 없는 상황에서 마차도도 솔로 홈런을 쏘아올리면서 솔로포 2방으로 1회부터 기선 제압에 성공했다.

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세리머니를 하는 매니 마차도. AP연합뉴스

2-0으로 리드를 잡은 샌디에이고는 3~5회 3이닝 연속 득점을 해냈다. 3회말 2사 주자 1루 상황에서 마차도가 1타점 적시 2루타를 터뜨렸다.

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4회말에는 보가츠의 솔로포가 터졌고, 5회말에는 메릴의 2타점 적시타로 무려 7-0까지 달아났다.

샌디에이고는 선발 킹의 호투를 앞세워 더욱 힘을 얻었다. 킹은 이날 7이닝 동안 단 1피안타만을 허용하면서 8탈삼진 3볼넷 무실점으로 완벽투를 펼쳤다. 뒤이어 등판한 마쓰이 유키가 1이닝을 퍼펙트로 막아냈다.

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샌디에이고는 7회말 타티스 주니어가 선두타자 안타를 치고 출루한 후 2루 도루에 성공했는데, 상대 포수의 송구 에러가 겹치면서 순식간에 홈까지 들어왔다. 8-0 리드. 분위기는 완전히 샌디에이고쪽으로 넘어간 후였다. 컵스는 선발 보이드가 초반 난타를 당하면서 4이닝 4실점을 기록하고 조기 강판됐고, 5회부터 빠르게 불펜을 가동했지만 추가 실점을 막지 못했다.

도루를 성공시키는 PCA. AP연합뉴스

9회에는 조 머스그로브가 마운드에 등판했다. 머스그로브는 토미존 서저리 이후 2시즌 동안 전력에서 이탈했고, 이번 포스트시즌 출전이 복귀전이 될 수 있을지가 관건이었는데 첫 경기 마지막 투수로 등판했다. 머스그로브가 등판하자 펫코파크 관중석에서는 엄청난 환호가 터져나왔다. 초구 96마일(약 154km)을 꽂아넣은 머스그로브는 3구 삼진으로 첫 타자 부쉬를 돌려세운 후 만루 위기에 몰렸다. 컵스가 만루에서 안타 1개도 치지 못하면서 경기는 그대로 끝이 났다.

특히 오타니 쇼헤이(LA 다저스)를 제치고 내셔널리그 MVP 유력 후보인 크로우-암스트롱(PCA)이 이날 3타수 3삼진 1볼넷 1도루로 무안타 침묵을 지킨 것이 뼈아팠다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com