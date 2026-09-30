안면 복합골절에도 가을야구 출전 강행, 너무 과한 욕심이었나…컵스 완패 속 브레그먼도 무안타 3K 눈물

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[스포츠조선 박상경 기자] 너무 과한 욕심이었던 걸까.

안면 복합골절 9일 만에 가을야구에 나선 알렉스 브레그먼(시카고 컵스)이 끝내 웃지 못했다. 컵스는 30일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코파크에서 펼쳐진 샌디에이고 파드리스와의 내셔널리그 와일드카드시리즈(NLWS) 1차전에서 0대8로 패했다. 선발 매튜 보이드가 4이닝 4실점으로 일찌감치 무너진 가운데, 타선은 샌디에이고 마이클 킹에게 7회까지 단 1안타에 그치는 등 3안타 무득점으로 부진했다. 이날 패배로 컵스는 3전2선승제의 NLWS에서 기선 제압에 실패함과 동시에 탈락 위기에 내몰리게 됐다.

이날 화제는 2번 지명 타자로 나선 브레그먼이었다. 브레그먼은 열흘 전 대기 타석에 서 있다가 동료 마이클 부시가 친 파울 타구에 왼쪽 눈두덩이 밑을 직격 당했다. 그대로 쓰러진 브레그먼은 진단 결과 얼굴 뼈가 8군데나 부러지는 복합골절 진단을 받았다.

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통상적이면 수술 뒤 시즌 아웃돼도 이상하지 않은 중상. 그런데 브레그먼은 수술 없이 포스트시즌에 뛰겠다는 의지를 드러냈고, 컵스는 그를 부상자 명단(IL)에 올리지 않았다. 보스턴 레드삭스와의 정규시즈 최종 시리즈에 복귀한 브레그먼은 첫 경기에서 4타수 무안타에 그쳤으나, 이튿날 4타수 4안타(2홈런)를 기록했다. 컵스의 크레이그 카운셀 감독은 브레그먼의 포스트시즌 출장에 대해 "타석에 서도 안전하다고 판단했다. 수비에서는 위험부담이 있지만, 그는 하고 싶어할 것"이라며 "이번 시리즈에서 가장 중요한 건 그의 활약"이라고 신뢰를 드러냈다.

브레그먼은 샌디에이고전에서 4타수 무안타 3삼진에 그쳤다. 킹에게 3타석 연속 삼진으로 자존심을 구긴 게 아쉬웠다. 8회초 1사 주자 없는 가운데 마쓰이 유키의 직구를 걷어 올렸지만, 뜬공에 그쳤다.

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이날 패배로 벼랑 끝에 몰린 컵스에겐 대안이 없는 상황. 브레그먼도 다시 타순에 이름을 올릴 것으로 보이는 가운데 반등 실마리를 잡을지에 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com