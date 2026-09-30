남은 10경기, "힘 보탤 유일 카드" 백정현 3달여 만에 전격 컴백, '볼넷 3개' 김백산 말소

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]치열한 선두 싸움을 펼치고 있는 삼성 라이온즈가 베테랑 좌완 백정현을 1군에 전격 등록하며 마운드에 마지막 구원 투수를 불러들였다.

전날 큰 점수 차 리드 속 9회초 등판, 제구 난조로 흔들렸던 김백산이 2군으로 내려가며 백정현이 올라올 자리를 비웠다.

삼성은 30일 대구 라이온즈파크에서 열리는 한화 이글스와의 홈경기를 앞두고 엔트리 조정을 단행했다.

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백정현을 1군 엔트리에 올리는 대신 투수 김백산을 말소했다.

전날(29일) 한화전에서 삼성은 10대5 승리를 거뒀으나 9회초 등판한 김백산이 제구 난조 속에 볼넷 3개를 남발하며 아쉬움을 남겼다.

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결국 삼성 벤치는 잔여 10경기를 남겨둔 시점에서 경험 풍부한 베테랑의 복귀를 선택했다.

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12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

삼성 박진만 감독은 전날 인터뷰에서 남은 시즌 마운드에 힘을 보탤 복귀 자원에 대한 질문에 "가장 빠른 선수가 백정현이다. 지금 2군 경기(퓨처스리그)에 출전하면서 컨디션을 올리고 있다"며 "계속 몸 상태를 주시하고 있으며, 올라오게 된다면 백정현 정도가 준비되어 있다"고 밝힌 바 있다.

박 감독의 구상대로 백정현은 약 3달여간의 재활과 점검을 마치고 가장 결정적인 순간 1군 대기 명단에 이름을 올렸다.

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백정현의 합류로 삼성 불펜진은 베테랑 좌완의 경험과 안정감을 더하게 됐다. 선발과 긴 이닝을 책임질 수 있는 스윙맨 역할까지 수행할 수 있어 남은 정규시즌 총력전에 큰 힘이 될 전망이다.

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한편, 연승 행진을 이어가려는 삼성은 이날 '상승세'의 타선을 그대로 가동한다.

김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-디아즈(1루수)-최형우(지명타자)-강민호(포수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수)이다. 이재현과 류지혁 순서만 바뀌었다.

선발 마운드에는 외국인 에이스 후라도가 화이트와 선발 맞대결을 펼친다. 승리하면 4연승이다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com